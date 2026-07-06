Trump opet udario na Meloni. Objavio fotografiju uz natpis: 'Potrebna je zabrana prilaska'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je, prije ovotjednog samita NATO-a u Ankari, ponovno napao talijansku premijerku objavom fotografije s natpisom "potrebna zabrana prilaska" iznad Giorgie Meloni.

Trump i Meloni bili su prijateljski nastrojeni sve dok se nije posvađao s njom jer je Italija odbila pomoći Sjedinjenim Državama u ratu s Iranom.

Meloni nije komentirala novi Trumpov napad.

Carlo Calenda, čelnik centrističke oporbene stranke Azione, stao je u njenu obranu, nazvavši Trumpa "prezrenim nasilnikom".

Trump je ranije izjavio da ga je Meloni "molila" da se fotografira s njom na prošlomjesečnom summitu G7. Odgovorila je da je priča izmišljena i kritizirala Trumpov pristup saveznicima dok je, kako je rekla, blag prema protivnicima Zapada.

Kad je Trump rekao da Meloni samo želi popraviti odnos s njim kako bi povećala svoj rejting u zemlji, premijerka je uzvratila nazivajući njegove napade "besmislenima".

Dodala je da njezini odnosi s njim nisu pomogli njezinom rejtingu i da se njezina popularnost njega ne tiče.

Tada je dodala da ne namjerava dalje komentirati spor.