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A BILI SU SI DOBRI...

Trump opet udario na Meloni. Objavio fotografiju uz natpis: 'Potrebna je zabrana prilaska'

Piše HINA,
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Trump opet udario na Meloni. Objavio fotografiju uz natpis: 'Potrebna je zabrana prilaska'
Foto: YOAN VALAT/REUTERS
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Kad je Trump rekao da Meloni samo želi popraviti odnos s njim kako bi povećala svoj rejting u zemlji, premijerka je uzvratila nazivajući njegove napade "besmislenima".

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je, prije ovotjednog samita NATO-a u Ankari, ponovno napao talijansku premijerku objavom fotografije s natpisom "potrebna zabrana prilaska" iznad Giorgie Meloni.

Trump i Meloni bili su prijateljski nastrojeni sve dok se nije posvađao s njom jer je Italija odbila pomoći Sjedinjenim Državama u ratu s Iranom.

Meloni nije komentirala novi Trumpov napad.

Carlo Calenda, čelnik centrističke oporbene stranke Azione, stao je u njenu obranu, nazvavši Trumpa "prezrenim nasilnikom".

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Trump je ranije izjavio da ga je Meloni "molila" da se fotografira s njom na prošlomjesečnom summitu G7. Odgovorila je da je priča izmišljena i kritizirala Trumpov pristup saveznicima dok je, kako je rekla, blag prema protivnicima Zapada.

Kad je Trump rekao da Meloni samo želi popraviti odnos s njim kako bi povećala svoj rejting u zemlji, premijerka je uzvratila nazivajući njegove napade "besmislenima".

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Dodala je da njezini odnosi s njim nisu pomogli njezinom rejtingu i da se njezina popularnost njega ne tiče.

Tada je dodala da ne namjerava dalje komentirati spor.

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