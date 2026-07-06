KRONOLOGIJA SKANDALA Kako su Amerikanci poništili crveni: 'Trumpov poziv bio je vrhunac'

Novinarka američkog Politica Sophie Cai, koja se specijalizirala za praćenje događaja oko Bijele kuće i Fife, detaljno je opisala navodnu kampanju američkih vladinih i nogometnih dužnosnika s ciljem ukidanja suspenzije nogometašu Folarinu Balogunu na Svjetskom prvenstvu koju je dobio isključenjem na utakmici protiv BiH. Kronologija događaja, temeljena na izjavama nekoliko neimenovanih izvora, sugerira izravnu uključenost Bijele kuće u proces odlučivanja Fife tijekom Svjetskog prvenstva.

Did FIFA really suspend Balogun’s red card?



Trump’s corruption has reached sports. Unprecedented. 🤨 https://t.co/Tojbb9ppVK pic.twitter.com/WTzPIaHsud — Noodles (@criptopaul) July 5, 2026

Četiri dana lobiranja i diplomacije

Prema objavljenoj kronologiji, sve je započelo u četvrtak ujutro po hrvatskom vremenu, nakon utakmice između SAD-a i BiH (2-0), kad je izvršni direktor Bijele kuće za SP Andrew Giuliani obavijestio američkog predsjednika Donalda Trumpa o crvenom kartonu koji je dobio Balogun. Već iste večeri, Giuliani je s drugim dužnosnicima počeo razvijati plan za osporavanje odluke. Time je pokrenuo proces koji je autorica objave opisala kao "koordinirano lobiranje, pravno manevriranje i diplomaciju" koja se protezala od Ovalnog ureda u Washingtonu do sjedišta Fife u Zürichu.

Odvjetnički tim američkog nogometnog saveza pripremao je službenu žalbu Fifi, a Giuliani im je navodno ponudio i pomoć odvjetnika iz Bijele kuće. Istovremeno, Giuliani i Scott Goodwin, upravitelj investicijskog fonda, usredotočili su se na istraživanje sudačke povijesti suca Raphaela Clausa, a članci o njegovim prijašnjim kontroverznim odlukama počeli su kružiti među visokim američkim dužnosnicima.

FULL timeline of the campaign to bring Balogun back, according to a half dozen U.S. government & soccer officials:

- Wednesday after U.S.-Bosnia match: Andrew Giuliani alerted Trump to the red card (Trump & Giuliani had been talking multiple times/week since start of World Cup… — Sophia Cai (@SophiaCai99) July 6, 2026

Ključni poziv i Fifina neovisnost

Vrhunac kampanje dogodio se u četvrtak, kada je predsjednik Trump navodno nazvao predsjednika Fife, Giannija Infantina, s kojim se poznaje osam godina. Tijekom razgovora, Trump se raspitivao o Fifinim pravilima vezanim uz crvene kartone i osnovama za suspenziju. S druge strane, iz Fife su odbili potvrditi bilo kakve specifične razgovore, no ponovili su da je odluku o ukidanju suspenzije donio neovisni disciplinski odbor.

Emilio García, koji nadzire pravne poslove Fife, savjetovao je Infantina o proceduralnim opcijama, dok su drugi dužnosnici Fife radili na utvrđivanju ispunjava li Balogunov prekršaj uske standarde koji bi dopustili ponovno razmatranje disciplinske odluke. U nedjelju je Fifa objavila da se Balogunova suspenzija od jedne utakmice ukida. Unatoč inzistiranju na neovisnosti odluke, Fifa nije otkrila je li odluka donesena glasanjem niti je objavila izvješće o svojoj odluci, što je ostavilo prostor za brojne spekulacije.

Foto: Carlos Barria

*uz korištenje AI-ja