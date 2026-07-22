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PONOVIO PRIJETNJE

Trump oštro zaprijetio Iranu: 'Za svaki napad na brod uništit ćemo jedan most ili elektranu'

Piše HINA,
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Trump oštro zaprijetio Iranu: 'Za svaki napad na brod uništit ćemo jedan most ili elektranu'
Foto: Evelyn Hockstein
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Američka vojska je u utorak, jedanaestu uzastopnu noć bombardirala ciljeve diljem Irana, nakon što je Iran ranije gađao američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a jedan tanker pogođen je u Hormuzu

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je ponovio svoje prijetnje napadom na iransku infrastrukturu u srijedu, rekavši da će Sjedinjene Američke Drave gađati most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne brod u Hormuškom tjesnacu.

"Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo da je riječ o balističkom projektilu, bespilotnoj letjelici ili bilo kojem drugom uređaju ili oružju, Sjedinjene Države će bombardirati te uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU, uključujući one pored ili unutar glavnog grada Teherana", rekao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

SAD i Iran su pojačali međusobne napade dok se privremeni sporazum o prekidu vatre potpisan prošlog mjeseca raspao, a borba za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem produbila, što je povećalo rizik od totalnog sukoba.

Neki stručnjaci za međunarodno pravo i svjetski čelnici su kritizirali Trumpove prijetnje o napadima na iranske mostove i elektrane kao nezakonite prema međunarodnom pravu koje zabranjuje napade na civilne ciljeve.

Američka vojska je u utorak, jedanaestu uzastopnu noć bombardirala ciljeve diljem Irana, nakon što je Iran ranije gađao američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a jedan tanker pogođen je u Hormuškom tjesnacu. 

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je ranije u srijedu da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom, no da Teheran nije ozbiljan kada je riječ o pregovorima.

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