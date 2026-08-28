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POTPISAO IZVRŠNU UREDBU

Trump po uzoru na West Point pokreće Svemirsku akademiju

Piše HINA,
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Trump po uzoru na West Point pokreće Svemirsku akademiju
Foto: Kylie Cooper
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Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao izvršnu uredbu o pokretanju Svemirske akademije SAD-a, nove institucije po uzoru na West Point i druge američke vojne akademije

„Zove se Svemirska akademija SAD-a. To je velika stvar”, rekao je republikanac tijekom posjeta NASA-inu Svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje je posadi misije Artemis II uručio Kongresnu svemirsku medalju časti. Trump je rekao da će akademija pomoći u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije.

„Nacija ne može biti prva na Zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi. Stvari jednostavno tako ne funkcioniraju”, dodao je Trump.

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Trump je objavio i da je NASA započela rad na onome što je nazvao prvom međuplanetarnom svemirskom letjelicom na nuklearni pogon, za koju se očekuje da će 2028. godine biti lansirana u misiju na Mars.

Istaknuo je kako bi ta letjelica mogla biti prva u većoj američkoj floti koja cilja na to da svemirska putovanja postanu rutinska piše Reuters.

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