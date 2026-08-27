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ŽIVOT UZ PREDSJEDNIKA SAD-A

Trumpova unuka otkrila kakav je on djed: 'Odličan je igrač'

Piše 24sata,
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Trumpova unuka otkrila kakav je on djed: 'Odličan je igrač'
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Foto: PROFIMEDIA
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Kai Trump, Kći Donalda Trumpa mlađeg i njegove bivše supruge Vanesse objasnila je da oboje igraju golf te da joj je upravo djed pomogao da postane bolja igračica

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On je sasvim običan djed. Tako ga i zovem, djed. Kad sjednemo na večeru, razgovaramo kao i u svakoj drugoj obitelji. Kao da razgovarate sa svojim djedom ili nekim drugim članom obitelji, sve je vrlo opušteno. Razgovaramo o golfu jer nam je to zajedničko, ali i o mnogim drugim stvarima. On voli sport, ja volim sport. To je jednostavno obična obiteljska večera s djedom, otkrila je nedavno Kai Trump (19), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa (80), u emisiji 'Katie Pavlich Tonight'.

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Kći Donalda Trumpa mlađeg i njegove bivše supruge Vanesse objasnila je da oboje igraju golf te da joj je upravo djed pomogao da postane bolja igračica.

- Odličan je igrač. Čak i kad igramo u istom timu, pokušava mi odvući pažnju - rekla je te istaknula da su joj takvi izazovi pomogli naučiti ostati koncentrirana i da se ne da omesti ni pod pritiskom.

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Foto: Jordan Tovin

Kai će uskoro igrati golf za Sveučilište u Miamiju. Status Trumpove unuke donosi i pojačano osiguranje, pa Kai u javnosti često prate naoružani tjelohranitelji. 

- Malo je čudno. Trudim se da me to ne opterećuje. Pogotovo u proteklih godinu dana, otkako je ponovno postao predsjednik, morala sam naučiti ignorirati činjenicu da me prate - izjavila je u siječnju ove godine u podcastu 'Impaulsive' Logana Paula.

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Foto: PROFIMEDIA

- Jasno je da su tu, ali ako se ne fokusirate na to i pokušate uživati u vremenu s prijateljima ili obitelji, sve postane puno lakše - pojasnila je.

Kai je prije dvije godine podržala djedovu predsjedničku kandidaturu na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji te ga nazvala inspiracijom.

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Foto: Dan Mullan/REUTERS

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