BLIŽE SE IZBORI

Trump podržao Orbana uoči izbora u Mađarskoj

Viktor marljivo radi kako bi zaštitio Mađarsku, ojačao gospodarstvo, stvorio radna mjesta, promicao trgovinu, zaustavio nezakonitu imigraciju i zajamčio zakon i red", kazao je Trump

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu na svojoj društvenoj mreži Truth Social podržao mađarskog premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora 12. travnja.

"Uvaženi premijer Mađarske, Viktor Orban, zaista je snažan i moćan vođa te se dokazao fenomenalnim rezultatima. Voli i neumorno se bori za svoju veliku zemlju i narod baš kao što ja to činim za Sjedinjene Američke Države. Viktor marljivo radi kako bi zaštitio Mađarsku, ojačao gospodarstvo, stvorio radna mjesta, promicao trgovinu, zaustavio nezakonitu imigraciju i zajamčio zakon i red", kazao je Trump.

Istaknuo je da je suradnja između dviju zemalja tijekom njegove administracije "dosegla nove visine i spektakularna postignuća, uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu".

"Radujem se nastavku bliske suradnje s njim kako bi naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvrsnom putu prema USPJEHU i suradnji".

"Bila mi je čast podržati Viktora za reizbor 2022. i čast mi je to učiniti ponovno. Izbori su 12. travnja 2026. Mađarskoj: IZAĐI I GLASAJ ZA VIKTORA ORBANA. On je istinski prijatelj, borac i POBJEDNIK te ima moju potpunu i totalnu podršku za reizbor kao premijer Mađarske - VIKTOR ORBAN NIKADA NEĆE RAZOČARATI VELIK NAROD MAĐARSKE. S NJIM SAM DO KRAJA!", poručio je Trump.

Orban, jedan od najbližih Trumpovih saveznika u Europi, dugo se sukobljava s Europskom unijom zbog niza različitih pitanja, uključujući Ukrajinu.

Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne odnose s Moskvom, odbija poslati oružje Ukrajini te tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti bloku.

Orbana je krajem prošlog tjedna podržao i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Mađarski premijer Viktor Orban "znači stabilnost, sigurnost i obranu", rekao je izraelski premijer u video poruci poslanoj konferenciji CPAC Hungary 2026 koja je održana u Budimpešti u subotu.

Predizborne ankete daju značajnu prednost oporbenom čelniku Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisa u odnosu na aktualnog premijera Orbana i njegov Fidesz.

Izbori, koji se odvijaju u vrijeme kada se Mađarska suočava sa slabim gospodarskim rastom i učincima rasta inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., imat će velike posljedice za Europu usred jačanja konzervativnih i krajnje desnih političkih pokreta, piše Reuters.

