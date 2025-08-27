Trump pokazao plavu modricu na desnoj šaci: Sličnu je imala i kraljica Elizabeta II. prije smrti

Nakon mjeseci nagađanja i pokušaja prikrivanja, američki predsjednik Donald Trump (79) pojavio se u javnosti s jasno vidljivom tamnom modricom na stražnjoj strani desne ruke. Modrica, prvi put uočena početkom veljače ove godine, ponovno je privukla pozornost tijekom nedavnog susreta sa južnokorejskim predsjednikom Leeom Jaeom Myungom, kada je šef Bijele kuće podizao dokumente i tako nehotično otkrio promjenu na koži.

Foto: Brian Snyder

Bijela kuća u više je navrata pokušavala ublažiti zabrinutost javnosti za Trumpovo zdravlje. Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da se radi o posljedicama "čestog rukovanja – cijeli dan, svaki dan". Iako su mjesecima koristili šminku kako bi prikrili modricu, razlike u tenu činile su prikrivanje nedovoljno učinkovitim, što je dodatno potaknulo špekulacije.

U srpnju je liječnik Bijele kuće, dr. Sean Barbabella, objavio bilješku u kojoj pojašnjava da je riječ o "manjoj iritaciji mekog tkiva" nastaloj zbog čestog rukovanja te redovite upotrebe aspirina koji se koristi kao dio kardiovaskularne prevencije. Dodao je i da je Trump u "odličnom zdravstvenom stanju".

Foto: Jonathan Ernst

U travnju je bio i na sistematskom pregledu, a tada je istaknuo da se "nikada nije osjećao bolje". Barbabella je tada objavio da Trump ima "izvrsno kognitivno i tjelesno zdravlje te je potpuno sposoban za izvršavanje dužnosti vrhovnog zapovjednika i šefa države".

- Općenito sam osjećao da sam u vrlo dobroj formi. Dobro srce, dobra duša, vrlo dobra duša i uzeo sam - želio sam biti malo drugačiji od Bidena. Uzeo sam kognitivni test i ne znam što bih vam rekao osim da sam imam svaki odgovor točan - napisao je tada na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

No, unatoč objašnjenjima o čestim rukovanjima, nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju nisu prestala. Neki korisnici društvenih mreža povezuju modricu s kroničnom venskom insuficijencijom, stanjem koje može dovesti do oticanja nogu i lakše pojave hematoma, a koje je liječnički tim navodno i dijagnosticirao. Drugi pak spominju mogućnost terapija infuzijama ili rak kože.

Dok Bijela kuća nudi benigna objašnjenja, javnost i dio medicinske struke su i dalje sumnjičavi. Samo dva dana prije svoje smrti u rujnu 2022., kraljica je snimljena s izraženom, tamnom modricom na desnoj ruci tijekom sastanka s tadašnjom premijerkom Liz Truss. Društvenim mrežama masovno se dijele usporedne fotografije Trumpove i kraljičine ruke uz komentare koji sugeriraju da bi to mogao biti zlokoban znak.

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Dr. José López, hematolog sa Sveučilišta u Washingtonu, izjavio je za MedPage Today da bi, suočen sa slučajem 79-godišnjaka sa sličnim modricama, prvo pomislio na senilnu purpuru. Riječ je o čestom stanju kod starijih osoba, uzrokovanom pucanjem malih krvnih žila zbog oslabljene veze između kože i potkožnog tkiva, osobito na koži oštećenoj suncem.

- Ove modrice su poznate po tome što im treba dugo da zacijele i često se ponavljaju - objasnio je López. Dr. Samuel Durso, gerijatar s Johns Hopkinsa, slaže se, dodajući da je "stvaranje modrica na nadlanici starije odrasle osobe uobičajeno, pogotovo ako ta osoba, poput golfera, ima kožu oštećenu suncem i uzima aspirin".

Foto: Brian Snyder

Mnogi nagađaju da modrice izgledaju kao posljedica vađenja krvi ili primanja intravenozne terapije. Nadlanica se ponekad koristi za te postupke, iako je ta opcija bolnija. Ipak, hematolozi ističu da bi modrica od takvog postupka trebala nestati za nekoliko tjedana, dok su Trumpovi tragovi vidljivi već mjesecima. Također, kao dešnjaku, medicinski bi mu se postupci vjerojatno izvodili na nedominantnoj, lijevoj ruci.

Neki liječnici ne isključuju ni ozbiljnije scenarije. Modrice bi mogle biti povezane s upotrebom antikoagulansa za stanja poput duboke venske tromboze ili fibrilacije atrija. Iako Bijela kuća tvrdi da testovi nisu pokazali znakove zatajenja srca ili sistemskih bolesti, povijest netransparentnosti kada je u pitanju Trumpovo zdravlje ostavlja prostor za sumnju. Podsjetimo, njegov bivši liječnik priznao je da je Trump 2015. godine "sam diktirao" pismo u kojem je proglašen "najzdravijim pojedincem ikad izabranim za predsjednika".