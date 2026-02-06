Trump pokreće web stranicu za jeftiniju nabavu lijekova

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je predstavio TrumpRx.gov, novu internetsku platformu koja će američkim potrošačima omogućiti kupnju lijekova na recept po sniženim cijenama, u sklopu nastojanja njegove administracije da obuzda rast troškova lijekova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je najavio novu web stranicu u Bijeloj kući zajedno s čelnikom Centra za Medicare i Medicaid dr. Mehmetom Ozom i direktorom Nacionalnog dizajnerskog studija i suosnivačem Airbnb-ja Joeom Gebbijom.

"Ljudi će uštedjeti mnogo novaca i biti zdravi“, rekao je američki predsjednik.

Američki pacijenti trenutno plaćaju puno više za lijekove na recept, često gotovo tri puta više nego u drugim razvijenim zemljama, a Trump vrši pritisak na proizvođače lijekova da snize cijene u SAD-u na razine koje se plaćaju u inozemstvu.

Šesnaest najvećih svjetskih proizvođača lijekova sklopilo je sporazume s Trumpovom administracijom kako bi smanjili cijene lijekova za Amerikance u zamjenu za izuzeća od američkih carina.

Prema tim sporazumima, farmaceutske tvrtke snizit će cijene lijekova za vladin program Medicaid, odnosno za potrošače koji plaćaju gotovinom putem TrumpRx-a.

Postignuti su sporazumi s tvrtkama Eli Lilly i Novo Nordisk o smanjenju cijena popularnih lijekova za mršavljenje GLP-1. Vlada je izjavila da će to smanjiti cijene za prosječno između 149 i 350 dolara mjesečno.

Novo i Lilly trenutno prodaju svoje lijekove za mršavljenje izravno potrošačima, što čini više od deset posto ukupne prodaje, objavile su tvrtke.

"Novo Nordisk nastavlja olakšavati pristup autentičnim lijekovima koje je odobrila FDA, pri čemu ćemo proširiti dostupnost putem više praktičnih opcija“, rekao je pomoćnik potpredsjednika za odnose s javnošću Chris Pernie, dodajući da će pokretanje TrumpRx-a omogućit većem broju pacijenata da dođu do Ozempica i Wegovyja.

Drugi proizvođači lijekova koji su potpisali ugovore uključuju Pfizer, AstraZenecu, Merck i GSK.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u objavi na X-u da će web stranica za izravnu prodaju potrošačima biti "suvremena" i da će uštedjeti novac milijunima Amerikanaca.