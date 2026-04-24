Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za BBC da bi državni posjet britanskog kralja Karla III. i kraljice Camille sljedeći tjedan mogao pomoći u obnovi odnosa s Ujedinjenim Kraljevstvom
Trump: Posjet kralja mogao bi pomoći u obnovi odnosa s Ujedinjenim Kraljevstvom
Na pitanje u telefonskom intervjuu za BBC može li posjet pridonijeti obnovi odnosa, Trump je odgovorio: „Apsolutno. On je fantastičan. On je fantastičan čovjek. Apsolutno, odgovor je da.“ „Dobro ga poznajem, poznajem ga godinama“, rekao je. „On je hrabar i velik čovjek. Oni bi svakako imali pozitivan učinak.“ Predsjednik je također govorio o svom odnosu s britanskim premijerom Keirom Starmerom, za kojeg je rekao da bi se mogao „oporaviti“ samo ako promijeni smjer politike prema imigraciji.
Kralj i kraljica dolaze u ponedjeljak u četverodnevni posjet Sjedinjenim Državama, tijekom kojega će se sastati s Trumpom u Bijeloj kući.
Kralj će imati i privatni sastanak s predsjednikom te će se obratiti američkom Kongresu.
Nakon dva dana u Washingtonu, posjetit će New York, Virginiju i Bermude prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će posjet obilježiti 250. obljetnicu neovisnosti Sjedinjenih Država te proslaviti partnerstvo „zajedničkog prosperiteta, sigurnosti i povijesti“.
