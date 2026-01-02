Američki predsjednik Donald Trump uputio je petak oštro upozorenje iranskom režimu, dok masovni prosvjedi u toj zemlji ulaze u šesti dan. Trump je poručio da su Sjedinjene Američke Države spremne intervenirati kako bi zaštitile mirne prosvjednike od nasilja sigurnosnih snaga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Trump poslao oštro upozorenje: Naoružani smo i spremni za intervenciju u Iranu! | Video: 24sata/reuters

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik nije birao riječi, jasno dajući do znanja da Washington pomno prati situaciju i da neće tolerirati nasilje nad civilima.

"Ako Iran bude pucao na mirne prosvjednike i nasilno ih ubijao, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočit će im u pomoć. Naoružani smo, napunjeni i spremni za akciju. Hvala vam na pažnji!", napisao je predsjednik.

Eskalacija nasilja na iranskim ulicama

Diljem Irana izbili su veliki nemiri nakon što su prosvjedi zbog galopirajuće inflacije i kolapsa nacionalne valute eskalirali u nasilne sukobe sa sigurnosnim snagama. Ovo je najozbiljniji val demonstracija u posljednje tri godine, a grupe za ljudska prava i lokalni mediji izvještavaju o više smrtnih slučajeva u nekoliko provincija. Trgovci i studenti organizirali su obustave rada na bazarima i sveučilištima, dok je vlada proglasila nacionalni praznik u srijedu, vjerojatno u pokušaju da rasprši okupljanja.

Prijavljeno je najmanje sedam smrtnih slučajeva u gradovima Azna, Lordegan, Fuladshahr i Kouhdasht, iako se brojke žrtava razlikuju između državnih medija i neovisnih organizacija. Revolucionarna garda priopćila je da je u Kouhdashtu ubijen 21-godišnji pripadnik paravojne postrojbe Basij, dok je trinaest drugih ranjeno. Međutim, grupa za ljudska prava Hengaw tvrdi da je ubijeni bio prosvjednik, što je u suprotnosti sa službenim tvrdnjama.

Od ekonomskih problema do političke pobune

Nemiri su potaknuti inflacijom od 40 posto i potpunim kolapsom valute, pri čemu se za jedan američki dolar na crnom tržištu može dobiti čak 1,4 milijuna rijala. Situaciju dodatno pogoršavaju dugotrajni učinci zapadnih sankcija i regionalni sukobi. Iako je Teheran ponudio dijalog sa sindikatima i trgovcima, na ulice i dalje šalje jake sigurnosne snage kako bi ugušio pobunu, o čemu je izvijestio i Newsweek.

Ono što je započelo kao prosvjed zbog teške ekonomske situacije, brzo je preraslo u otvorenu političku pobunu. Uzvici prosvjednika sve su više usmjereni protiv iranske teokracije, signalizirajući da se nezadovoljstvo više ne odnosi samo na ekonomske probleme, već i na cjelokupni politički sustav.

Situacija u Iranu i dalje je napeta, a poruka američkog predsjednika dodatno podiže uloge u ionako osjetljivom trenutku za iranski režim, koji se suočava s jednim od najvećih izazova u posljednjih nekoliko godina.