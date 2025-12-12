Trump potpisao uredbu kojom regulira umjetnu nteligenciju

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojoj je cilj centralizirati regulaciju umjetne inteligencije na saveznoj razini, kako bi spriječio 50 američkih država da to učine na svojoj razini.

"Želimo imati samo jedan izvor ovlasti", rekao je američki predsjednik u Ovalnom uredu. "Daleko smo ispred Kine. Kina to zna. A kada to ne bismo učinili ovako, dali bismo Kini najveći dar", ustvrdio je.

Tekstom uredbe želi se "osigurati samo jedan okvir za djelovanje umjetne inteligencije, kako ne bi bila podložna zakonodavstvima na razini pojedinih država, što bi moglo paralizirati cijeli sektor", objasnio je glavni tajnik Bijele kuće Willl Scharf.

Uredba, teoretski, ne može biti iznad teksta izglasanog u Kongresu ili parlamentu neke američke države.

Do sada je u tridesetak država, većinski demokratskih i republikanskih, doneseno više od stotinu zakona o nizu aspekata povezanih s umjetnom inteligencijom, a brojni prijedlozi zakona podneseni su u Kongresu, ali nijedan još nije dan na glasanje.

Nekoliko sati nakon inauguracije u siječnju Trump je poništio uredbu svojega prethodnika Joea Bidena o sigurnosti u pitanjima umjetne inteligencije.