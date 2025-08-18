Trump pozdravio europske čelnike u Bijeloj kući

Ranije tijekom dana Trump je odgovarao na pitanja novinara zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a sada je prešao na susrete s europskim liderima, gdje je napravljena i zajednička fotografija.

U Washington su stigli britanski premijer Keir Starmer, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb te glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.