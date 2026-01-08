Trump pozvao kolumbijskog predsjednika u Bijelu kuću

Trump i Petro rekli su da su u prvom telefonskom razgovoru otkad je u nedjelju američki predsjednik rekao da mu vojna operacija protiv kolumbijske vlasti "zvuči dobro" raspravljali o odnosima između dviju zemalja.

Prijetnja Kolumbiji uslijedila je nakon što je Trump u susjednoj Venezueli uhitio predsjednika Nicolasa Madura koji je prevezen u SAD kako bi se suočio s optužbama za drogu i oružje.

"Bila mi je velika čast razgovarati s predsjednikom Kolumbije Gustavom Petrom koji je nazvao kako bi objasnio situaciju s drogom i drugim nesuglasicama koje smo imali. Cijenim njegov poziv i ton i radujem se susretu s njim u bliskoj budućnosti", napisao je Trump na društvenim mrežama.

Trump je dodao da se "dogovara" sastanak u Washingtonu između njega i Petra, prvog kolumbijskog ljevičarskog predsjednika, ali nije dao konkretan datum sastanka.

"Razgovarali smo telefonom prvi put otkako je postao predsjednik", rekao je Petro pristašama okupljenim na skupu u Bogoti namijenjenom proslavi suvereniteta Kolumbije, dodajući da je zatražio ponovno pokretanje dijaloga između dviju zemalja.

Izvor iz Petrovog ureda rekao je za Reuters da je poziv bio "srdačan" i "pun poštovanja".

Odnosi između Trumpa i Petra su hladni otkako se republikanac vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025.

Trump je više puta optužio Petrovu administraciju, bez dokaza, da je omogućila stalan protok kokaina u SAD, nametnuvši sankcije kolumbijskom vođi u listopadu.

U nedjelju je Trump rekao da je Petro "bolesnik koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga SAD-u".

SAD su u rujnu poništile Petrovu vizu nakon što se pridružio propalestinskim demonstracijama u New Yorku i pozvao američke vojnike da "ne poslušaju Trumpove naredbe".

Petro, glasni protivnik izraelskog rata u Gazi, optužio je Trumpa da je "suučesnik u genocidu" i pozvao na "kazneni postupak" zbog američkih raketnih napada na sumnjive brodove za krijumčarenje droge u karipskim vodama.

Trumpova administracija izvela je više od 30 napada na sumnjive brodove za krijumčarenje droge od rujna, u kampanji u kojoj je ubijeno najmanje 110 ljudi.