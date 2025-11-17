Obavijesti

OSUĐENI SEKSUALLNI PRIJESTUPNIK

Trump pozvao republikance: 'Glasajte za objavu Epsteinovih dosjea, nemamo što skrivati!'

Vrijeme je da se odmaknemo od ove demokratske prijevare koju su počinili radikalno ljevičarski luđaci, tvrdi američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pozvao svoje kolege republikance u Kongresu da glasaju za objavljivanje dosjea povezanih s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavljivanje dosjea o Epsteinu, jer nemamo što skrivati", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"I vrijeme je da se odmaknemo od ove demokratske prijevare koju su počinili radikalno ljevičarski luđaci kako bi odvratili pozornost od velikog uspjeha Republikanske stranke, uključujući našu nedavnu pobjedu nad demokratskim 'zatvaranjem'", kazao je.

