Obavijesti

News

Komentari 0
'NAJGORI SUSTAV'

Trump predlaže plan za prekid blokade: Novac treba ljudima, ne osiguravajućim kućama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump predlaže plan za prekid blokade: Novac treba ljudima, ne osiguravajućim kućama
Foto: Kent Nishimura

Američki predsjednik sugerirao kompromis kojim bi se državna sredstva preusmjerila građanima, a ne zdravstvenim osiguravateljima.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je sugerirao potencijalni kompromis kojim bi se prekinula blokada rada savezne uprave, pozvavši republikance da državna sredstva koja trenutačno odlaze zdravstvenim osiguranjima preusmjere američkim državljanima. 

„Predlažem republikancima iz Senata da stotine milijardi dolara koje se trenutačno šalju lihvarskim osiguravajućim kompanijama, kako bi se spasilo loše zdravstvo koju pruža ObamaCare, pošalje izravno ljudima kako bi mogli sami kupiti puno bolju zdravstvenu skrb, a da pritom i uštede”, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. 

„Drugim riječima, uzmite od velikih, loših osiguravajućih tvrtki, dajte ljudima te ukinite, po potrošenim dolarima, najgori sustav zdravstvene skrbi igdje u svijetu - ObamaCare”, nastavio je republikanac. 

Trumpove objave na njegovoj društvenoj mreži Truth Social stižu samo nekoliko sati prije sjednice Senata u subotu, dan nakon što je u petak to tijelo odbacilo zakon kojim bi se zaustavila najduža blokada saveznih institucija u američkoj povijesti te nastavile isplate plaće stotinama tisuća javnih radnika. 

Zastupnici se i dalje ne slažu kako točno prevladati spor koji je uzrokovao blokadu.

Demokrati žele zakon s uključenim zdravstvenim subvencijama koje će na kraju godine isteći za 24 milijuna Amerikanaca, no republikanci tvrde da Kongres prije rada na tim pitanjima prvo mora izglasati opći zakon o proračunu bez dodatnih uvjeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...
IZ MINUTE U MINUTU

Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...

Veća skupina maskiranih muškaraca, njih između 50 i 100, stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se u petak otvarao program Dana srpske kulture. Okupili su ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025