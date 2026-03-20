UVODE NOVA PRAVILA

Trump predstavio politiku za AI

Piše HINA,
Foto: Reuters

Američki predsjednik Donald Trump u prosincu je rekao da će uskratiti savezna sredstva za širokopojasni internet onim saveznim državama čije zakone o regulaciji umjetne inteligencije njegova administracija ocijeni kao prepreku američkoj dominaciji u toj tehnologiji.

Bijela kuća u petak je objavila okvir za umjetnu inteligenciju koji ima za cilj osigurati zaštitu djece, zajednica i malih poduzeća kao dio nacionalnog plana za regulaciju razvoja u tom polju. Trumpova administracija zauzima se za jedinstveni zakonodavni okvir koji bi se primjenjivao ravnomjerno u cijeloj zemlji, umjesto da se državama prepusti izrada vlastitih planova.

"Administracija se raduje suradnji s Kongresom u mjesecima koji dolaze kako bi se ovaj okvir pretvorio u zakon koji predsjednik može potpisati", stoji u priopćenju Bijele kuće.

Okvir poziva Kongres da pojednostavi izdavanje dozvola kako bi podatkovni centri, koji troše goleme količine električne energije, mogli sami proizvoditi struju na licu mjesta.

Također se želi povećati sposobnost savezne vlade u borbi protiv prijevara generiranih umjetnom inteligencijom i pitanjima nacionalne sigurnosti.

Plan poziva na uklanjanje prepreka inovacijama, ubrzanje primjene umjetne inteligencije u svim poslovnim sektorima i olakšavanje izgradnje vrhunskih AI sustava.

Zaštita djece uključuje davanje roditeljima kontrole nad računima i uređajima radi zaštite privatnosti njihove djece, te podržava značajke za suzbijanje potencijalnog seksualnog iskorištavanja ili samoozljeđivanja.

