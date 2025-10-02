SAD će Ukrajini dostaviti obavještajne podatke za napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, rekli su američki dužnosnici, dok Trumpova administracija razmatra slanje Kijevu snažnog oružja koje bi moglo pogoditi više ciljeva unutar Rusije, doznaje Wall Street Journal.

Predsjednik Donald Trump dao je zeleno svjetlo Pentagonu i obavještajnim agencijama da pomognu Kijevu u izvođenju tih napada, a Washington istodobno potiče saveznike u NATO-u da se uključe u sličnu suradnju.

To znači da će Ukrajina od sada moći precizno gađati rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija, a sve to uz pomoć podataka koje će joj SAD pružiti.

Tomahawk

Washington ozbiljno razmišlja i o isporuci projektila Tomahawk (2500 km). Rusija ovakve poteze smatra velikom eskalacijom koja neće proći bez odgovora. Podsjećamo, rusko veleposlanstvo nam je u odgovoru na upit poručilo da ovakve akcije vode do lančane reakcije eskalacije.

- Vaši čitatelji trebali bi biti više zabrinuti izjavama određenih političara u glavnim gradovima EU-a i NATO-a o mogućem izbijanju Trećeg svjetskog rata. Hrvatska je članica NATO-a, a s obzirom na sve aktivnije uključivanje Sjevernoatlantskog saveza u sukob, sigurnost se sigurno neće povećati – naprotiv, rizici lančane reakcije samo će porasti. Pozivi na obaranje ruskih zrakoplova iznad neutralnih voda i proširena upotreba dalekometnog naoružanja primjeri su toga - poručili su Rusi.