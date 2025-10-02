Obavijesti

News

Komentari 2
SATELITI

Trump prelomio i zadao težak udarac Putinu. Ukrajina će dobiti ono što traži od početka

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Trump prelomio i zadao težak udarac Putinu. Ukrajina će dobiti ono što traži od početka
Foto: Reuters

To znači da će Ukrajina od sada moći precizno gađati rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija, a sve to uz pomoć podataka koje će joj SAD pružiti.

SAD će Ukrajini dostaviti obavještajne podatke za napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, rekli su američki dužnosnici, dok Trumpova administracija razmatra slanje Kijevu snažnog oružja koje bi moglo pogoditi više ciljeva unutar Rusije, doznaje Wall Street Journal.

Predsjednik Donald Trump dao je zeleno svjetlo Pentagonu i obavještajnim agencijama da pomognu Kijevu u izvođenju tih napada, a Washington istodobno potiče saveznike u NATO-u da se uključe u sličnu suradnju.

ZAPORIŽJA Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke
Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke

To znači da će Ukrajina od sada moći precizno gađati rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija, a sve to uz pomoć podataka koje će joj SAD pružiti.

Tomahawk

Washington ozbiljno razmišlja i o isporuci projektila Tomahawk (2500 km). Rusija ovakve poteze smatra velikom eskalacijom koja neće proći bez odgovora. Podsjećamo, rusko veleposlanstvo nam je u odgovoru na upit poručilo da ovakve akcije vode do lančane reakcije eskalacije.

 - Vaši čitatelji trebali bi biti više zabrinuti izjavama određenih političara u glavnim gradovima EU-a i NATO-a o mogućem izbijanju Trećeg svjetskog rata. Hrvatska je članica NATO-a, a s obzirom na sve aktivnije uključivanje Sjevernoatlantskog saveza u sukob, sigurnost se sigurno neće povećati – naprotiv, rizici lančane reakcije samo će porasti. Pozivi na obaranje ruskih zrakoplova iznad neutralnih voda i proširena upotreba dalekometnog naoružanja primjeri su toga - poručili su Rusi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025