Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke
Cesta do nuklearne elektrane u Zaporižju - najveće u Europi - sada je obavijena zaštitnom mrežom za zaustavljanje dronova. Čak i jeftin udar kvadkoptera u blizini reaktora mogao bi izazvati katastrofu.
Elektrana je pod ruskom vojnom kontrolom, ali ostaje pod međunarodnim nadzorom, što je čini jednom od najopasnijih žarišta rata. Podsjećamo, Zelenski je u utorak uputio dramatično upozorenje o stanju u nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećem takvom postrojenju u Europi, koje se nalazi pod ruskom okupacijom.
Situacija je, prema njegovim riječima, postala "kritična" nakon što je elektrana sedam dana zaredom bila isključena s vanjske električne mreže, što predstavlja najduži takav prekid od početka rata i opasnost bez presedana u povijesti nuklearne energije
