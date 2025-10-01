Obavijesti

ZAPORIŽJA

Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke

Piše Filip Sulimanec,
Pogledajte kako izgleda cesta do najveće europske nuklearke
Elektrana je pod ruskom vojnom kontrolom, ali ostaje pod međunarodnim nadzorom, što je čini jednom od najopasnijih žarišta rata

Cesta do nuklearne elektrane u Zaporižju - najveće u Europi - sada je obavijena zaštitnom mrežom za zaustavljanje dronova. Čak i jeftin udar kvadkoptera u blizini reaktora mogao bi izazvati katastrofu.

Elektrana je pod ruskom vojnom kontrolom, ali ostaje pod međunarodnim nadzorom, što je čini jednom od najopasnijih žarišta rata. Podsjećamo, Zelenski je u utorak uputio dramatično upozorenje o stanju u nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećem takvom postrojenju u Europi, koje se nalazi pod ruskom okupacijom. 

POMORSKI DRONOVI Bivši šef CIA-e otkrio kako zaustaviti Rusiju i rat u Ukrajini
Bivši šef CIA-e otkrio kako zaustaviti Rusiju i rat u Ukrajini

Situacija je, prema njegovim riječima, postala "kritična" nakon što je elektrana sedam dana zaredom bila isključena s vanjske električne mreže, što predstavlja najduži takav prekid od početka rata i opasnost bez presedana u povijesti nuklearne energije

