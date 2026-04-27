POTVRDILA BIJELA KUĆA

Trump priča sa savjetnicima o prijedlogu Irana za kraj sukoba

Piše HINA,
Američki predsjednik s glavnim savjetnicima raspravljao je o iranskom prijedlogu za prekid sukoba, dok Bijela kuća poručuje da ostaju ključni zahtjevi SAD-a vezani uz Hormuški tjesnac i nuklearni program

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u ponedjeljak sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost o novom iranskom prijedlogu za okončanje rata, rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Leavitt nije rekla što Trump misli o prijedlogu prema kojem bi se Hormuški tjesnac otvorio, a iranski nuklearni program raspravljao kasnije. No, rekla je da Trumpovi osnovni zahtjevi ostaju isti. Trump želi da se otvori tranzitni naftni plovni put kroz Hormuški tjesnac i da Iran preda svoj obogaćeni uranij.

"Ne bih rekla da to razmatraju. Samo bih rekla da je jutros bila rasprava o kojoj ne želim prerano govoriti i sigurna sam da ćete o toj temi čuti izravno od predsjednika", rekla je.

Istovremeno, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio je u ponedjeljak na Telegramu da Teheran razmatra zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore.

Novinarima u Rusiji je rekao da je Trump zatražio pregovore jer Sjedinjene Države nisu postigle nijedan od svojih ciljeva.

Trump je otkazao posjet svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Islamabadu radi razgovora o okončanju sukoba i rekao da ga Iran može nazvati ako želi pregovarati.

