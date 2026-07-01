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NE FALI MU NIŠTA

Trump prijavio 1,4 milijarde dolara prihoda od kriptovaluta

Piše HINA,
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Trump prijavio 1,4 milijarde dolara prihoda od kriptovaluta
Foto: Evan Vucci
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Trump je prijavio i dodatnih 635 milijuna dolara od prodaje svojih "meme" kovanica $TRUMP

Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji, što pokazuje kako sada većinu svojih prihoda ostvaruje od digitalne imovine koja je imala koristi od njegovih politika, piše Reuters.

Financijska izvješća za 2025. godinu podnesena američkom uredu za vladinu etiku, otkrivaju da su njegove tvrtke primile gotovo 800 milijuna dolara od World Liberty Financiala, kripto-projekta koji je pokrenuo zajedno sa svojim sinovima. Taj prihod, koji predsjednik dijeli s članovima obitelji, uključivao je više od 520 milijuna dolara od prodaje "kripto-tokena" i više od 250 milijuna dolara od prodaje udjela u tvrtki World Liberty.

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Trump je prijavio i dodatnih 635 milijuna dolara od prodaje svojih "meme" kovanica $TRUMP.

Kriptovalute, ističe Reuters, transformirale su Trumpovo bogatstvo. ⁠U izvješću prije godinu dana, primjerice, prijavio je 57,35 milijuna dolara od prodaje tokena na World Libertyju, što je u ovogodišnjem podnesku poraslo devet puta. Inače, agencija je nedavno procijenila da je obitelj Trump zaradila najmanje 2,3 milijarde dolara od projekata povezanih s kriptovalutama otkako se Trump vratio u Bijelu kuću 2025. godine.

Američki predsjednik je također prijavio više od 80 milijuna dolara prihoda od nagodbi s raznim medijskim tvrtkama i 52 milijuna dolara prihoda od svoje tvrtke koja je licencirala njegovo ime inozemnim investitorima u nekretnine, uglavnom zbog poslova s ​​bliskoistočnim partnerima.

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Na upit Reutersa, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly je zanijekala bilo kakav sukob interesa Trumpa i njegove obitelji. "Predsjednik Trump ponosno je učinio Sjedinjene Države svjetskom kripto prijestolnicom kroz svoje izvršne poteze. Svi potezi njega i administracije poduzimaju se u najboljem interesu američkog naroda - i svi takozvani novinari koji tvrde drugačije recikliraju isti, umorni, lažni narativ koji demokrati i tradicionalni mediji guraju već desetljeće“. poručila je Kelly.

Inače, Trumpu prihode nose i njegovi tradicionalni poslovi - posebno golf tereni i odmarališta, od kojih je lani uprihodio više od 500 milijuna dolara.

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