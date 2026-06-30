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DRŽAVLJANSTVO PO ROĐENJU

Trump traži pomoć Kongresa nakon poraza na Vrhovnom

Piše HINA,
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Trump traži pomoć Kongresa nakon poraza na Vrhovnom
Foto: Ken Cedeno
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Trump je u utorak pretrpio poraz na Vrhovnom sudu SAD-a u sporu oko prava na državljanstvo po rođenju, nakon što je sud u povijesnoj presudi odlučio da će djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stjecati američko državljanstvo.

Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je u utorak Kongres da ukine stjecanje državljanstva rođenjem nakon što je Vrhovni sud SAD-a odbacio jedan od glavnih prioriteta u njegovom obračunu s imigracijom.

„Vrhovni sud podržao je stjecanje državljanstva rođenjem (na teritoriju SAD-a), što je jako loše za našu zemlju, ali to lako možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakonodavstva“, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

STIGLA PRESUDA Poraz za Trumpa: Vrhovni sud odbio njegov plan o ukidanju državljanstva po rođenju
Poraz za Trumpa: Vrhovni sud odbio njegov plan o ukidanju državljanstva po rođenju

Trump je u utorak pretrpio poraz na Vrhovnom sudu SAD-a u sporu oko prava na državljanstvo po rođenju, nakon što je sud u povijesnoj presudi odlučio da će djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stjecati američko državljanstvo.

Trump je nastojao ukinuti pravo na državljanstvo po rođenju za djecu osoba koje se u Sjedinjenim Državama nalaze privremeno ili bez potrebne dozvole boravka.

Kritičari takvog zahtjeva su tvrdili da 14. amandman Ustava Sjedinjenih Država ne dopušta takvo tumačenje. U njemu se navodi da su djeca rođena na teritoriju Sjedinjenih Država državljani SAD-a.

“Sve osobe rođene ili primljene u državljanstvo u Sjedinjenim Državama koje podliježu njihovoj nadležnosti, državljani su Sjedinjenih Država i savezne države u kojoj borave,” stoji u tekstu presude.

Načelo jus soli – latinski "pravo tla" - od 1868. godine jamči automatsko državljanstvo gotovo svakom djetetu rođenom na američkom teritoriju. Vrhovni sud je tom odlukom potvrdio tu praksu.

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