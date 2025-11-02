Trump prijeti Nigeriji vojnom akcijom ako ne stane 'ubojstvo kršćana': Bit će okrutno i slatko

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je objavio kako je uputio ministarstvo obrane da se pripremi na moguću vojnu operaciju u Nigeriji ako njezina vlada nastavi „dopuštati ubojstva kršćana”.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je dodao da će vlada SAD-a također trenutno prekinuti svu pomoć Nigeriji ako ta „sada osramoćena zemlja” nešto ne poduzme da zaustavi progon kršćana.

„Ako napadnemo, bit će to brzo, okrutno i slatko, baš kao što teroristički nasilnici napadaju naše VOLJENE kršćane! UPOZORENJE: NIGERIJSKOJ VLADI BI BILO BOLJE DA BRZO DJELUJE!”, napisao je Trump, referirajući se na islamske fundamentaliste u najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji.

Trump je dan ranije uvrstio Nigeriju na popis država „od posebne zabrinutosti” SAD-a po pitanju vjerskih sloboda, navodeći da je „kršćanstvo tamo suočeno s egzistencijalnom prijetnjom”.

„Karakterizacija Nigerije kao vjerski netolerantne države ne odražava našu nacionalnu stvarnost”, odgovorio mu je na platformi X nigerijski predsjednik Bola Tinubu, musliman u braku s kršćanskom pastorkom, prije no što je Trump zaprijetio vojnim djelovanjem.

Trumpova odluka događa se nakon mjeseci lobiranja američkih konzervativaca koji smatraju da su kršćani u Nigeriji suočeni s „genocidom”, prenosi agencija France Presse.

Francuska agencija piše da je Nigerija, zemlja gotovo podjednako podijeljena na islamski sjever i kršćanski jug, preplavljena sukobima u kojima jednako stradaju pripadnici obiju religija.

Sjeveroistok zemlje više od 15 godina poprište je džihadističkog nasilja skupine Boko Haram koje je odnijelo više od 40 tisuća života te primoralo dva milijuna ljudi na bijeg.

U središtu zemlje česti su sukobi između stočara muslimana i većinski kršćanskih poljoprivrednika, no stručnjaci ističu da se ti sukobi većinom vode oko zemlje, dodaje France Presse.