Obama diže uzbunu: 'Amerika možda neće preživjeti Trumpa'

Nekada simbol nade i promjene, bivši američki predsjednik Barack Obama danas sve češće izražava zabrinutost za budućnost američke demokracije. Osam godina nakon što je napustio Bijelu kuću, 44. predsjednik SAD-a sve manje vjeruje da će Sjedinjene Države neokrznute preživjeti razdoblje obilježeno povratkom Donalda Trumpa i njegovim pokušajima da, kako kaže, “razgradi demokratske institucije iznutra”.

Prema izvješću CNN-a, Obama, koji se u vrijeme mandata predsjednika Joea Bidena uglavnom držao po strani, sada ponovno razmatra aktivniji politički angažman. Njegovi suradnici pripremaju plan kojim bi se bivši predsjednik uključio u kampanje i obranu demokratskih vrijednosti, bojeći se da bi Trumpovi potezi – od pritisaka na pravosuđe do poziva na procesuiranje političkih protivnika – mogli trajno oslabiti američku demokraciju.

“Šteta je toliko duboka da zahtijeva drukčiji pristup i konkretnije uključivanje predsjednika Obame”, rekao je Eric Holder, bivši državni odvjetnik i Obamin blizak prijatelj.

Od simbola nade do zabrinutog promatrača

Obama, koji danas ima 64 godine, svjestan je da pripada generaciji koja više ne diktira ritam američke politike. Dijete rođeno na dan njegova prvog izbora za predsjednika 2008. godine danas je punoljetno i može glasati. Svijet u kojem je tada pozivao na jedinstvo “bez crvenih i plavih država” sada je, kaže njegov krug, podijeljeniji nego ikada.

Ljudi bliski Obami tvrde da ga posebno pogađa spoznaja koliko je pripadnika bogate elite, nekoć njegovih političkih i društvenih saveznika, spremno tolerirati Trumpa. Upravo zato posljednjih mjeseci intenzivno razgovara s poslovnim i institucionalnim liderima, pozivajući ih da ne popuštaju pred pritiscima ni po cijenu vlastitih interesa.

“Ako imaš uvjerenja, a ona nikad nisu na kušnji – onda su to samo pomodne fraze”, rekao je Obama u jednom privatnom razgovoru.

Ponovno u igri

Unatoč želji da ne bude “vođa stranke”, Obama se, prema CNN-u, priprema za moguće politički motivirane procese koje bi Trumpova administracija mogla potaknuti u Ministarstvu pravosuđa. Također razmišlja treba li, po tradiciji, pozvati Trumpa na proljetno otvorenje svog predsjedničkog centra u Chicagu – događaj koji bi lako mogao postati još jedno političko bojište.

Kandidatkinje Demokratske stranke poput Abigail Spanberger u Virginiji i Mikie Sherrill u New Jerseyju već su ga zatražile da im pomogne u kampanji, dok guverner Gavin Newsom u Kaliforniji koordinira s njim oko strategije suprotstavljanja republikanskom “precrtavanju” izbornih okruga.

“Obama je i dalje jedan od najuvjerljivijih glasova obrane liberalne demokracije”, rekao je demokratski strateg Rob Flaherty.

Između nostalgije i nove stvarnosti

Za mnoge liberale Obama ostaje simbol vremena kada su politika i pristojnost išli ruku pod ruku. No i njegovi pristaše priznaju da njegov utjecaj s godinama slabi.

“Svi moramo prihvatiti da više nismo ‘najcool’ generacija. Nova generacija vidi svijet drukčije, a Obama više nema onu istu čar koju je imao za nas”, rekao je Isaac Bryan, mladi zastupnik iz Los Angelesa.

Unatoč svemu, Obama ne odustaje od svoje misije – obrane demokracije, razuma i pristojnosti u politici. Možda više nije lice nove ere, ali, kako kaže jedan njegov bliski suradnik, “ponekad jednostavno mora reći što misli – jer kad država visi o koncu, šutnja nije opcija”.