Trump prijeti Rusiji, oni se smiju

I dok se iščekuje hoće li se sljedeći tjedan održati novi krug mirovnih pregovora u rusko-ukrajinskom ratu, u noći na nedjelju Ukrajinci su žestoko napadali ruske mete. Rusko ministarstvo obrane i gradonačelnik Moskve objavili su da su ruske snage tijekom noći srušile 142 drona, uključujući 27 iznad Moskovske regije. Dronovi su navodno oboreni iznad nekoliko regija u europskom dijelu Rusije, kao i iznad Crnog mora. Na udaru je bilo deset regija, među kojima su, prema ruskom ministarstvu obrane, najjače pogođene Brjanska i Kurska.

Do 10 sati jučer po moskovskom vremenu, samo su dvije zračne luke ostale zatvorene za zračni promet, Vnukovo u Moskovskoj oblasti i Grabcevo u Kaluškoj oblasti.

Ukrajina nastoji poremetiti vojnu opskrbu napadima na ruske pogranične regije.Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je Ukrajina predložila Rusiji da se su u nadolazećem tjednu održi novi krug pregovora. U svojoj uobičajenoj dnevnoj poruci Ukrajincima kazao je da je tajnik Vijeća sigurnosti Rustem Umerov predložio novi susret s ruskom stranom sljedeći tjedan. Zelenski je naglasio da se mora ubrzati ritam pregovora i učiniti sve kako bi se postigao prekid vatre. Dodao je da točan datum pregovora tek treba odrediti. Prije toga, američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izrazio nezadovoljstvo Moskvom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rusiji je dao 50 dana za prekid vatre u Ukrajini zaprijetivši sekundarnim sankcijama. Ukratko, Trump je nagovijestio veliku promjenu u svom pristupu ruskom ratu protiv Ukrajine. Izjavio je da će poslati veliki broj dodatnih jedinica protuzračne obrane u Ukrajinu, čiji su gradovi sada svakodnevno izloženi teškim napadima ruskih dronova i projektila. Procurili su podaci iz Bijele kuće da se Trump prethodno u telefonskom razgovoru raspitao kod ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o tome kakvo ofenzivno oružje Kijevu treba za izravan napad na Moskvu.

Trump je također iznio svoju najeksplicitniju prijetnju sankcijama do sada, predlažući stopostotnu “sekundarnu tarifu” za zemlje koje kupuju rusku naftu, ako Kremlj ne pristane na prekid vatre u roku od 50 dana, do 3. rujna. Ali Trumpov oštar govor nije uspio promijeniti stvari. Ruski dužnosnici nasmijali su se njegovim tvrdnjama o napadu na Moskvu. Jer slanje protuzračne obrane Ukrajincima može smanjiti štetu od ruskih napada, no proces isporuke trajat će mjesecima.