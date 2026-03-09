Trump progovorio da je blizu kraj rata, cijena nafte potonula

Cijene nafte u ponedjeljak navečer su oštro pale, a referentni brent sirove nafte spustio se ispod 90 dolara po barelu. Za taj pozitivni šok zaslužbe su izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa za CBS News, kako nema daljnje eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. U telefonskom intervjuu Trump je izjavio da je vojna operacija "vrlo uspješna" te da napreduje znatno brže od prvotno planiranog roka od četiri do pet tjedana. Dodao je i da je Iran, prema njegovim riječima, u sukobu izgubio velik dio svoje mornarice, komunikacijskih sustava i zračnih snaga.

Sve je to djelovalo smirujuće na svjetske burze nakon nekoliko kaotičnih dana na Bliskom istoku koji su pogurali cijene sirove nafte prema gore. Pozitivan pomak bio je vidljiv i na američkim burzama. Nakon početnih gubitaka indeksi S&P 500 i Nasdaq Composite porasli su za više od jedan posto, jer su ulagači procijenili da bi sukob mogao biti ograničen i da daljnja eskalacija nije izgledna.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi tržište nafte uskoro moglo ući u područje tzv. 'uništenja potražnje' (demand destruction) ako se nastave poremećaji u transportu kroz Hormuški tjesnac. On je jedna od ključnih svjetskih pomorskih ruta za izvoz energenata.

Prema procjenama investicijske banke Goldman Sachs, promet tankera kroz taj strateški prolaz pao je za oko 90 posto, čime je privremeno s tržišta uklonjeno približno 18 posto globalne ponude nafte. U takvim okolnostima, upozoravaju analitičari, cijene bi mogle rasti brže nego što sugeriraju povijesni modeli kako bi se smanjila potražnja i ponovno uspostavila ravnoteža na tržištu.

Pokušaji proizvođača s Bliskog istoka da dio isporuka preusmjere alternativnim naftovodima zasad su nadoknadili tek oko četvrtine izgubljenog transporta. Mnogi operateri tankera i dalje zauzimaju oprezan stav i čekaju daljnji razvoj situacije zbog sigurnosnih rizika u regiji, navodi portal Oil Price.

Upozoravaju da se poremećaji prelijevaju i na tržište plina. Goldman Sachs procjenjuje da bi zastoji u izvozu katarskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) mogli trajati dulje nego što se ranije pretpostavljalo, zbog čega je banka povisila svoju prognozu za drugo tromjesečje 2026. godine.