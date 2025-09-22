Trump: Pronašli smo odgovor na autizam! Stručnjaci: On opet laprda, takvog lijeka još nema

Mislim da smo pronašli odgovor na autizam. Nećemo više dopustiti da se to događa, rekao je predsjednik Donald Trump na komemoraciji za ubijenoga konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Prema pisanju Washington Posta, Trump je autizam povezao s primjenom Tylenola (acetaminofen, odnosno paracetamol) tijekom trudnoće, osobito u kombinaciji s niskom razinom folata. Kao mogući način ublažavanja simptoma namjerava istaknuti folinsku kiselinu (leukovorin), oblik folata koji se i danas preporučuje trudnicama radi prevencije defekata neuralne cijevi.

Tvrtka Kenvue, proizvođač Tylenola, odbacila je tvrdnje o povezanosti s autizmom i priopćila da "više od desetljeća rigoroznih istraživanja ne pronalazi vjerodostojne dokaze o povezanosti acetaminofena i autizma". Dodali su kako je riječ o najsigurnijem analgetiku u trudnoći te da bi bez njega žene morale birati između neliječene visoke temperature ili rizičnijih lijekova.

Lidija Penko, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske, rekla nam je kako "autizam nije nešto što se može izliječiti jer to nije bolest nego način na koji mozak od najranijih faza razvoja drukčije funkcionira.

- To utječe na to kako osoba razmišlja, uči, komunicira i doživljava svijet. Ljudi koji kažu da su oni ili njihova djeca 'izliječeni' možda su zapravo razvili vještine koje im omogućuju lakše funkcioniranje u svakodnevici ili je prvotna sumnja bila pogrešna - rekla je Penko.

Govoreći o terapijama, Penko dodaje da se danas koriste antipsihotici i psihostimulansi, ovisno o simptomima, a ponekad i antidepresivi.

- Farmakoterapija ne 'liječi' autizam nego djeluje simptomatski. Primjerice kod agresije, hiperaktivnosti ili opsesivno-kompulzivnih smetnji. Nekad pomažu i dodaci prehrani, melatonin ili restriktivne dijete, ali to je vrlo individualno - pojasnila je Penko.

Dodaje da znanost već desetljećima istražuje moguće poveznice, ali bez jednostavnog odgovora.

- Autizam nije dijabetes pa da imamo inzulin i samo trebamo odrediti dozu. To je kompleksan spektar i možemo govoriti o poboljšanju, ali teško o izlječenju. Nitko sretniji od mene ako se pronađe lijek, ali mi znamo već 30 godina da to nije realnost. Trump govori gluposti, iako podržavam nova istraživanja - zaključila je Penko.

Znanstvenici objašnjavaju da je dio porasta autizma rezultat bolje dijagnostike i šire definicije poremećaja, a istražuju i genetske te okolišne čimbenike.