Trump proširuje zabranu ulaska u SAD za strane državljane

U skladu s nalogom koji je objavila Bijela kuća, opća zabrana sada obuhvaća i građane Burkine Faso, Laosa, Malija, Nigera, Sijera Leonea i Južnog Sudana. Pravila dopuštaju izuzeća, ovisno o slučaju. Trump opravdava potez tako što ga naziva nužnim za zaštitu američkih građana od prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti. Njegova je administracija optužila spomenute zemlje da ne ispunjavaju odgovarajuće standarde kada je posrijedi provjera putovnica, što bi, kako je istaknuto, moglo predstavljati potencijalni rizik za Sjedinjene Države.

Zabrinutost zbog sirijskog sustava dokumentacije

Kada je riječ o Siriji, američka administracija je objavila kako još uvijek ne postoji središnje tijelo za izdavanje putovnica ili civilnih dokumenata te da nedostaju odgovarajući mehanizmi provjere, a ukazala je i na osobe koji prekoračuju rok isteka svojih viza.

U nalogu Bijele kuće nije spomenut nedavni smrtonosni napad u Siriji u kojemu su ubijena dvojica američkih vojnika i američki prevoditelj, a ostalo je nejasno i je li taj incident odigrao ikakvu ulogu u donošenju ovakve odluke.

Kritika Palestinske uprave

Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog Palestinske uprave (PA), pojasnivši da ne obavlja dovoljno opsežnu kontrolu nad područjima pod svojom jurisdikcijom. Prema dokumentu, organizacije koje je Washington označio kao terorističke skupine i dalje su aktivne na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze te su ubile američke građane.

U nalogu se dodaje kako je rat u Gazi vjerojatno dodatno potkopao sposobnost pravilne provjere putovnica. S obzirom na, kako se kaže u dokumentu, slabu ili nepostojeću kontrolu Palestinske uprave, SAD smatra da vlasnici putnih dokumenata koje je izdao PA trenutačno ne mogu biti pouzdano provjereni ni dobiti odobrenje za ulazak u zemlju.

Oštra vizna politika

Od povratka na predsjedničku dužnost u siječnju Trump provodi strogu imigracijsku i viznu politiku i pooštrava niz već postojećih pravila.

Ranije ove godine Washington je uveo potpunu zabranu ulaska za nekoliko zemalja, a većina ih je i dalje na snazi.

Među tim su državama Afganistan, Mjanmar, Čad, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Libija, Somalia, Sudan i Jemen. Postupna ograničenja primjenjuju se i na druge zemlje.