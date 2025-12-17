Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI NALOG

Trump proširuje zabranu ulaska u SAD za strane državljane

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump proširuje zabranu ulaska u SAD za strane državljane
3
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je proširio zabranu ulaska u zemlju na građane još nekoliko zemalja, a to se odnosi i na Sirijce i Palestince s putnim ispravama koje im je izdala Palestinska uprava

U skladu s nalogom koji je objavila Bijela kuća, opća zabrana sada obuhvaća i građane Burkine Faso, Laosa, Malija, Nigera, Sijera Leonea i Južnog Sudana. Pravila dopuštaju izuzeća, ovisno o slučaju. Trump opravdava potez tako što ga naziva nužnim za zaštitu američkih građana od prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti. Njegova je administracija optužila spomenute zemlje da ne ispunjavaju odgovarajuće standarde kada je posrijedi provjera putovnica, što bi, kako je istaknuto, moglo predstavljati potencijalni rizik za Sjedinjene Države.

Zabrinutost zbog sirijskog sustava dokumentacije

Kada je riječ o Siriji, američka administracija je objavila kako još uvijek ne postoji središnje tijelo za izdavanje putovnica ili civilnih dokumenata te da nedostaju odgovarajući mehanizmi provjere, a ukazala je i na osobe koji prekoračuju rok isteka svojih viza.

U nalogu Bijele kuće nije spomenut nedavni smrtonosni napad u Siriji u kojemu su ubijena dvojica američkih vojnika i američki prevoditelj, a ostalo je nejasno i je li taj incident odigrao ikakvu ulogu u donošenju ovakve odluke.

Kritika Palestinske uprave

Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog Palestinske uprave (PA), pojasnivši da ne obavlja dovoljno opsežnu kontrolu nad područjima pod svojom jurisdikcijom. Prema dokumentu, organizacije koje je Washington označio kao terorističke skupine i dalje su aktivne na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze te su ubile američke građane.

REAKCIJA Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu
Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu

U nalogu se dodaje kako je rat u Gazi vjerojatno dodatno potkopao sposobnost pravilne provjere putovnica. S obzirom na, kako se kaže u dokumentu, slabu ili nepostojeću kontrolu Palestinske uprave, SAD smatra da vlasnici putnih dokumenata koje je izdao PA trenutačno ne mogu biti pouzdano provjereni ni dobiti odobrenje za ulazak u zemlju. 

Oštra vizna politika 

Od povratka na predsjedničku dužnost u siječnju Trump provodi strogu imigracijsku i viznu politiku i pooštrava niz već postojećih pravila.

Ranije ove godine Washington je uveo potpunu zabranu ulaska za nekoliko zemalja, a većina ih je i dalje na snazi.

Među tim su državama Afganistan, Mjanmar, Čad, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Libija, Somalia, Sudan i Jemen. Postupna ograničenja primjenjuju se i na druge zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025