Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu

Američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavila je u petak da će obustaviti sve odluke o azilu, dva dana nakon pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu, od kojih je jedna žrtva napada umrla. „USCIS je zaustavio sve odluke o azilu dok ne osiguramo da se svaki stranac provjeri i pregleda u najvećoj mogućoj mjeri“, napisao je direktor USCIS-a Joseph Edlow na mreži X.

Američki State Department obustavio je izdavanje viza svim osobama koje putuju s afganistanskim putovnicama, rekao je u petak državni tajnik Marco Rubio.

Dan ranije, američki predsjednik Donald Trump najavio je potpunu obustavu prijema u SAD za sve ljude iz „zemalja trećeg svijeta“, bez objašnjenja o kojim se zemalja radi ili kako će se mjera provoditi.

Ranije tog dana, njegova administracija objavila je da će preispitati zelene karte izdane svim strancima iz „zemalja koje izazivaju zabrinutost“.

Među onima na koje se mjera odnosi su Afganistanci, kao i ljudi iz 18 drugih zemalja, poput Irana, Libije, Somalije, Jemena, Kube i Venezuele.

Zelena karta omogućuje stranim državljanima da trajno žive i rade u Sjedinjenim Državama.

U srijedu su dva pripadnika Nacionalne garde pogođena samo nekoliko blokova od Bijele kuće.

Trump je rekao da je pripadnica Garde umrla od zadobivenih ozljeda, dok je drugi vojnik i dalje u kritičnom stanju.

Osumnjičeni napadač, Afganistanac koji je u SAD ušao 2021. godine, priveden je.

Motiv napada ostaje nepoznat.

Nakon incidenta, Trump je za socijalne probleme u zemlji okrivio izbjeglice.

Skupine za ljudska prava upozorile su na političko iskorištavanje napada.