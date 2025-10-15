Obavijesti

News

Komentari 1
SUSRET SA ZELENSKIM

Trump: 'Putin me razočarao, on i ja smo imali dobar odnos'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Putin me razočarao, on i ja smo imali dobar odnos'
Foto: Kevin Lamarque

Trump je kazao da Putin ne želi prekinuti sukob zbog čega ostavlja "vrlo loš" dojam

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nekoliko dana prije no što će ukrajinski čelnik Volodimir Zelenskij posjetiti Washington. 

„Veoma sam razočaran, jer smo Vladimir i ja imali vrlo dobar odnos. Vjerojatno ga imamo i dalje”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. 

„Ne znam zašto on nastavlja taj rat". 

OBJAVIO JE I SNIMKU Trump: 'SAD je napao još jedan brod s drogom blizu Venezuele, ubijeno je šestero krijumčara!'
Trump: 'SAD je napao još jedan brod s drogom blizu Venezuele, ubijeno je šestero krijumčara!'

Trump je kazao da Putin ne želi prekinuti sukob zbog čega ostavlja "vrlo loš" dojam, prenosi agencija dpa. 

„On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”. 

Američki predsjednik istovremeno je pohvalio Ukrajinu na njezinom otporu Rusiji, pa je govorio o posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskija Washingtonu u petak. 

„On želi naoružanje. Htio bi Tomahawke”, rekao je Trump koji ne odbacuje da će opskrbiti Ukrajinu tim moćnim američkim krstarećim raketama s dosegom do 2,5 tisuće kilometara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preopterećene mreže u Ukrajini, dijelovi zemlje ostali bez struje
POSLJEDICE RUSKIH NAPADA

Preopterećene mreže u Ukrajini, dijelovi zemlje ostali bez struje

Bez struje su ostala tri središnja kijevska okruga na zapadnoj obali Dnjepra
Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?
TOMAHAWK U UKRAJINI

Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?

Raspravu o Tomahawku analitičari smatraju proračunatim eskaliranjem s više ciljeva, uključujući izravan utjecaj na Rusiju i njezinu sposobnost vođenja rata, rekao je Glen Howard, predsjednik američkog think-tanka Saratoga Foundation
Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje
RAT U UKRAJINI

Rusija bombardirala bolnicu u Harkivu. 30.000 ljudi bez struje

Napadi su se dogodili u četvrtima Slobidsky i Saltivsky, pri čemu je u Saltivskom izbio veliki požar. Guverner regije Oleh Sinehubov izvijestio je da je šest ljudi ozlijeđeno razbijenim staklom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025