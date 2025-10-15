Trump: 'Putin me razočarao, on i ja smo imali dobar odnos'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nekoliko dana prije no što će ukrajinski čelnik Volodimir Zelenskij posjetiti Washington.

„Veoma sam razočaran, jer smo Vladimir i ja imali vrlo dobar odnos. Vjerojatno ga imamo i dalje”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

„Ne znam zašto on nastavlja taj rat".

Trump je kazao da Putin ne želi prekinuti sukob zbog čega ostavlja "vrlo loš" dojam, prenosi agencija dpa.

„On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”.

Američki predsjednik istovremeno je pohvalio Ukrajinu na njezinom otporu Rusiji, pa je govorio o posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskija Washingtonu u petak.

„On želi naoružanje. Htio bi Tomahawke”, rekao je Trump koji ne odbacuje da će opskrbiti Ukrajinu tim moćnim američkim krstarećim raketama s dosegom do 2,5 tisuće kilometara.