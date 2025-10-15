Obavijesti

OBJAVIO JE I SNIMKU

Trump: 'SAD je napao još jedan brod s drogom blizu Venezuele, ubijeno je šestero krijumčara!'

Piše HINA,
Foto: Reuters

Napad je najnoviji je primjer Trumpovih napora da iskoristi američku vojnu moć na nove i često pravno sporne načine

U američkom napadu na brod kod obale Venezuele u utorak ubijeno je šest krijumčara droge, rekao je predsjednik Donald Trump, u najnovijoj takvoj operaciji u posljednjih nekoliko tjedana.

Napad je najnoviji je primjer Trumpovih napora da iskoristi američku vojnu moć na nove i često pravno sporne načine, od raspoređivanja američkih snaga u Los Angelesu do izvođenja protuterorističkih napada na osumnjičene za trgovinu drogom.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je napad izveden protiv terorističke organizacije, ali nije otkrio o kojoj se skupini radi.

U.S. strike on alleged drug boat off Venezuela
Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL

 - Obavještajne službe potvrdile su da je brod trgovao narkoticima i da je bio povezan s ilegalnim narkoterorističkim mrežama - rekao je Trump, ne navodeći dokaze.

Trump je objavio video u trajanju oko pola minute koji prikazuje nepomično plovilo pogođeno projektilom i eksploziju.

Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države. Američka vojska je proteklih tjedana pogodila nekoliko brodova blizu venezuelanske obale koji su navodno prevozili drogu. 

U.S. strike on alleged drug boat off Venezuela
Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL

Maduro odbacuje američke optužbe i tvrdi da je samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prošlo kroz Venezuelu, od čega su, kako navodi, vlasti presrele i uništile 70 posto.

Maduro je sredinom rujna rekao da incidenti između njegove zemlje i SAD-a predstavljaju "agresiju" Washingtona, a nedugo nakon toga je objavio da vlada obučava civile za upotrebu oružja u slučaju američkog napada. 

