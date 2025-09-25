Trump razljutio Kremlj: Rusija je medvjed, a ne papirnati tigar!

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kijev može vratiti cijelu Ukrajinu u njezinu izvornom obliku, odnosno vratiti i teritorij koji je pod ruskom okupacijom. Takva izjava označava veliku promjenu u Trumpovu stavu o ratu s Rusijom.

U objavi na svojoj platformi Truth Social rekao je da bi Ukrajina mogla vratiti "izvorne granice prije početka rata" uz podršku Europe i NATO-a zbog pritisaka na rusko gospodarstvo. Njegovi komentari uslijedili su nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji su održani nakon što se Trump u utorak obratio Općoj skupštini UN-a u New Yorku. Trump je rekao da se njegov stav promijenio nakon što je upoznao i u potpunosti shvatio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije.

- Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima i ovo je vrijeme da Ukrajina djeluje - izjavio je nazivajući Rusiju "papirnatim tigrom". Kremlj je odbacio te tvrdnje američkog predsjednika, kazavši da je Rusija medvjed, ne papirnati tigar te da neće vratiti okupirani teritorij.

Trump je više puta izrazio želju za okončanjem rata, ali je prethodno upozoravao da bi proces vjerojatno uključivao odustajanje Ukrajine od dijela teritorija. Takav ishod Zelenski dosljedno cijelo vrijeme odbacuje naglašavajući kako ne dolazi u obzir da se Ukrajina odrekne bilo kojeg dijela svoga teritorija. Posljednjih mjeseci hrvatski vanjskopolitički analitičari opetovano su isticali da praktički ne postoji šansa da Ukrajina vrati okupirane dijelove teritorija, odnosno da ih se Rusija odrekne. Tim više što su Rusi u tim okupiranim oblastima već uspostavili svoju vlast. Pa Trumpove izjave zato više iznenađuju. Volodimir Zelenski je pozdravio "veliku promjenu" u Trumpovu stavu i, razgovarajući s novinarima u zgradi UN-a, rekao je da razumije da je SAD spreman dati Ukrajini sigurnosna jamstva nakon što rat završi.

- Ne želim lagati, nemamo konkretne detalje, no predsjednik Trump je spomenuo mogućnost da Ukrajina dobije više oružja, protuzračnu obranu i dronova - odgovorio Zelenski na pitanje kako bi sigurnosna jamstva trebala izgledati.

Govoreći kasnije na Fox Newsu, Zelenski je rekao da ga je Trumpova objava na Truth Social o pozicioniranju Ukrajine iznenadila, ali da ju je shvatio kao pozitivan signal koji pokazuje da će Trump i SAD biti uz Ukrajinu do kraja rata.