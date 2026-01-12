Trump razmatra vojnu opciju: Kako bi izgledao udar na Iran?

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da vojska Sjedinjenih Američkih Država razmatra "vrlo snažne opcije" kao odgovor na nasilno gušenje protuvladinih prosvjeda u Iranu, koji ulaze u treći tjedan i u kojima je, prema izvješćima, ubijeno na stotine ljudi. Dok Washington važe iduće korake, Teheran prijeti sveopćom odmazdom, a analitičari upozoravaju na goleme rizike bilo kakve vojne intervencije koja bi mogla zapaliti cijelu regiju.

Pokretanje videa... 01:37 Što radi i od čega živi iranski princ koji poziva na pobunu? Pahlavi sanja povratak na tron | Video: 24sata/Reuters

Od cyber napada do zračnih udara

Predsjednik Trump i njegovi najbliži suradnici, uključujući državnog tajnika Marca Rubija i ministra obrane Petea Hegsetha, trebali bi ovog tjedna razmotriti cijeli spektar mogućih odgovora. Prema izvještajima američkih medija, opcije se kreću od onih ne-kinetičkih pa sve do izravnih vojnih udara.

U prvu skupinu spadaju dodatno jačanje sankcija protiv iranskog vodstva i sigurnosnih službi, korištenje cyber oružja za napade na vojnu i civilnu infrastrukturu te pružanje tehnološke pomoći prosvjednicima. Jedna od ideja koja se ozbiljno razmatra jest slanje Starlink satelitskih internetskih terminala u Iran kako bi se zaobišla potpuna internetska blokada koju je nametnuo režim. Sam Trump je izjavio kako bi mogao razgovarati s Elonom Muskom o ponovnoj uspostavi interneta za Irance.

Drugu, znatno rizičniju skupinu, čine vojne opcije. One uključuju ograničene, ciljane udare na zapovjedne centre Revolucionarne garde ili policijske vojarne odgovorne za nasilje nad civilima. Međutim, svaka takva akcija nosi opasnost od eskalacije i odmazde.

Vojni izazovi i utrka s vremenom

Iako Trumpova retorika zvuči odlučno, Pentagon se suočava sa značajnim logističkim izazovima. Trenutno se u Perzijskom zaljevu ne nalazi niti jedan američki nosač zrakoplova, ključna platforma za projekciju vojne moći. Premještanje takve borbene skupine zahtijevalo bi dane, ako ne i tjedne, što stvara opasan vremenski jaz.

​- Ako SAD odluči da mora djelovati kako bi zaštitio osoblje, imovinu ili protok energije, tada ima niz alata, od cyber napada i sabotaže do dronova i raketnih udara iz zraka i s mora - pojasnio je Matt Gertken, glavni geopolitički strateg u BCA Researchu.

Alternativa nosačima zrakoplova je korištenje američkih zračnih baza u regiji, poput one u Katru ili Iraku, s kojih bi mogli djelovati borbeni zrakoplovi i strateški bombarderi. Ipak, analitičari upozoravaju da udari u gusto naseljenim urbanim središtima poput Teherana nose ogroman rizik od civilnih žrtava, što bi potkopalo sam cilj intervencije – zaštitu iranskog naroda. Ova situacija stvara okrutan paradoks: za odlučnu i učinkovitu akciju potrebno je vrijeme za pripremu, no svaki dan odgode znači stotine novih žrtava na iranskim ulicama, a prosvjedi bi mogli biti ugušeni u krvi i prije nego što pomoć stigne.

Rizik od eskalacije i prijetnje iz Teherana

Iranski režim jasno je dao do znanja da neće sjediti prekriženih ruku. Predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Baqer Qalibaf, uputio je izravnu prijetnju.

​- U slučaju napada na Iran, i Izrael i svi američki vojni centri, baze i brodovi u regiji bit će naše legitimne mete - poručio je Qalibaf.

Ovo nije prazna prijetnja. Iran posjeduje arsenal od više tisuća balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa koji mogu dosegnuti američke baze diljem Bliskog istoka. Svaki napad na Iran mogao bi izazvati masovnu odmazdu, potencijalno uvlačeći Izrael u sukob i prijeteći zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključne točke za gotovo 20 posto globalne trgovine naftom.

Upravo zbog toga u Washingtonu postoje podijeljena mišljenja. Dok neki, poput senatora Lindseyja Grahama, pozivaju Trumpa da "prestraši pakao iz režima", drugi, poput senatora Randa Paula i Marka Warnera, upozoravaju da bi američki napad mogao imati suprotan učinak – ujediniti Irance protiv vanjskog neprijatelja i tako zapravo ojačati režim. Dilema je na vrhuncu: snažan udarac mogao bi potkopati represiju režima, ali istovremeno bi mogao dovesti do veće kohezije unutar vlasti i šire eskalacije.