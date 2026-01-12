Trump o internetu u Iranu: 'Pričat ću s Muskom o tome'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da planira razgovarati s milijarderom Elonom Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade.

„Vrlo je dobar u tome, ima vrlo dobru tvrtku“, rekao je Trump novinarima kao odgovor na pitanje hoće li angažirati Muskovu tvrtku SpaceX, koja nudi satelitsku internetsku uslugu pod nazivom Starlink, a koja se koristi i u Iranu.

Nakon što je milijarder pomogao financirati Trumpovu uspješnu predsjedničku kampanju, a kasnije pokrenuo velike rezove u saveznoj vladi, prijateljski par se posvađao prošle godine kada se Musk usprotivio Trumpovu ključnom poreznom zakonu.

No, čini se da su obnovili odnose, te su ovog mjeseca zajedno večerali u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago.