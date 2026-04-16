Trump: SAD i Iran su vrlo blizu sporazuma. Oni nikada neće imati nuklearno oružje

Donald Trump je u četvrtak izjavio da su Sjedinjene Države i Iran "vrlo blizu" sporazumu te da će razmotriti putovanje u Pakistan ako dođe do potpisivanja sporazuma.

"Postoji vrlo dobra šansa da ćemo postići sporazum", rekao je američki predsjednik novinarima ispred Bijele kuće.

Kazao je da se Washington morao pobrinuti da Iran nikada ne dođe do nuklearnog oružja.

"Morali smo se pobrinuti da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje... Oni su se u potpunosti složili s tim. Složili su se oko gotovo svega,".

"Pristali su nam vratiti nuklearnu prašinu", kazao je Trump, koristeći svoj izraz za zalihe obogaćenog uranija.

Kazao je i da je Iran prihvatio da neće imati nuklearno oružje u razdoblju dužem od 20 godina.

Na pitanje hoće li putovati u Pakistan ako se postigne sporazum, Donald Trump je odgovorio: "Pakistan je bio sjajan. Možda ću otići, da. Ako se sporazum potpiše u Islamabadu, možda ću otići."

Pakistan je glavni posrednik između Irana i Sjedinjenih Država i bio je domaćin prvih izravnih pregovora prošlog vikenda u Islamabadu, kojima je prisustvovao potpredsjednik J.D. Vance, a koji su završili neuspjehom.

Rat u Iranu počeo je 28. veljače američko-izraelskim napadom.