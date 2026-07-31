Trump: SAD nije odobrio Ukrajini proizvodnju Patriota

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da Sjedinjene Države nisu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot te dodao da njegova zemlja "mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi". "Nismo dali svoj pristanak. O tome raspravljamo", izjavio je Trump u petak tijekom sastanka vlade. Trump je u četvrtak rekao za Financial Times da "nije siguran" hoće li dati Kijevu zeleno svjetlo.

"Predsjednik (Volodimir) Zelenskij bi volio imati projektile Patriot i volio bi imati projektile Tomahawk", rekao je američki predsjednik tijekom sastanka vlade otvorenog za novinare u predsjedničkoj ljetnoj rezidenciji Camp David.

"Ovo oružje je nevjerojatno. Moramo biti vrlo oprezni prije nego što nekome dopustimo da ga proizvodi", rekao je Donald Trump.

"Date im ovu tehnologiju, a jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas", upozorio je američki predsjednik.

Tijekom posjeta Washingtonu u utorak, ukrajinski predsjednik rekao je da je s Donaldom Trumpom "razgovarao o dozvolama za proizvodnju presretača Patriot" na zatvorenom sastanku u Bijeloj kući.

Obrana od balističkih projektila, koje je posebno teško presresti, "apsolutni je prioritet" za Kijev, u vrijeme kada Rusija pojačava svoje napade na Ukrajinu.

Samo američki sustavi Patriot mogu ih oboriti, ali Ukrajini nedostaju presretačke rakete PAC-3.