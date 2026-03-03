Trump se 'osuo' po vratu, a ima i kraste. Oglasio se liječnik...

Američki predsjednik Donald Trump pojavio se s osipom na vratu tijekom ceremonije dodjele Medalje časti drugog ožujka, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju. Fotografije s događaja brzo su se proširile, a javnost je primijetila veliko crvenilo s krastama na desnoj strani Trumpovog vrata, nakon čega je njegov osobni liječnik bio primoran dati izjavu kako bi pojasnio o čemu se radi.

Prema njegovom liječniku, Seanu Barbabelli, osip koji je postao vidljiv tijekom svečanosti uzrokovan je kremom koju 79-godišnji Trump koristi kao "preventivni tretman za kožu". Liječnik je izdao i službeno priopćenje kako bi stišao javnost.

Foto: Ken Cedeno/REUTERS

"Predsjednik Trump koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, što je preventivni tretman za kožu. Predsjednik koristi tretman tjedan dana, a očekuje se da će crvenilo potrajati nekoliko tjedana", stoji u izjavi koju prenosi LADbible.

Međutim, dr. Barbabella nije dao nikakve naznake o kakvoj se točno kremi radi niti zašto je predsjedniku potreban takav tretman, što je ostavilo prostor za daljnja nagađanja.

Niz zdravstvenih spekulacija posljednjih mjeseci

Trumpovo zdravlje posljednjih je mjeseci postalo predmetom brojnih rasprava, osobito nakon što su ga u veljači snimili sa šminkom na ruci, što se protumačilo kao pokušaj prikrivanja masnica. Od tada se u više navrata pojavljivao u javnosti s modricama na rukama, a to su pripisivali činjenici da uzima veću dnevnu dozu aspirina od preporučene, što ga čini sklonijim nastanku masnica. Tijekom intervjua za Wall Street Journal u siječnju, sam je komentirao uzimanje aspirina.

Foto: Profimedia

​- Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim da mi lijepa, rijetka krv teče kroz srce. Ima li to smisla? - rekao je.

S druge strane, tajnica Bijele kuće, Karoline Leavitt, ranije je izjavila da Trump ima masnice na ruci iz drugog razloga.

​- To je zato što neprestano radi i rukuje se s ljudima po cijeli dan, svaki dan - rekla je.

Osim toga, zabrinutost se pojavila i nakon što je Trump djelovao pospano tijekom sastanka kabineta u prosincu, a zatim i na sastanku za promicanje nižih troškova lijekova za mršavljenje GLP-1.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

U srpnju 2025. godine, Bijela kuća je izdala priopćenje nakon što je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, nakon što je primijetio oticanje nogu.

"Predsjednik je podvrgnut sveobuhvatnom pregledu, uključujući dijagnostičke vaskularne studije. Obavljeni su obostrani Doppler ultrazvuci vena donjih ekstremiteta i otkrili su kroničnu vensku insuficijenciju, benigno i uobičajeno stanje, posebno kod osoba starijih od 70 godina", poručili su tada dužnosnici.

U prošlosti je predsjednik izražavao frustraciju zbog spekulacija o njegovom zdravlju te priznaje da žali što se prošle godine podvrgnuo naprednom kardiovaskularnom i abdominalnom slikovnom skeniranju jer im je to, kako kaže, "dalo malo municije".