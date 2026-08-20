Trump se već ove jeseni želi sastati s Kim Jong Unom

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se ove godine planira sastati sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, dok Južna Koreja procjenjuje da Pjongjang raspolaže s između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, znatno više od Trumpove procjene od 57, piše Reuters.

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu rekao da očekuje susret s Kimom do kraja godine te ustvrdio da Sjeverna Koreja ima 57 „vrlo moćnih“ komada nuklearnog oružja. Njegova izjava uslijedila je nakon što je naredio Pentagonu da skrati zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom, ocijenivši da one Pjongjangu šalju „potpuno neprimjerenu i neprijateljsku“ poruku.

Na pitanje očekuje li sastanak s Kimom ove godine, Trump je kratko odgovorio: „Da, očekujem“, a Wall Street Journal izvijestio je da je od suradnika zatražio organizaciju osobnog susreta već ove jeseni.

Kimova sestra Kim Yo Jong, jedna od najutjecajnijih osoba sjevernokorejskog režima, izjavila je da ne zna ni za kakvu nedavnu komunikaciju između dvojice čelnika. Istodobno je poručila da je njihov osobni odnos „doista odličan“, ali optužila Washington da nastavkom vojnih vježbi sa Seulom ugrožava sigurnost Sjeverne Koreje.

Trump: Pjongjang ima 57 nuklearnih glava, Seul procjenjuje i do 120

Južnokorejski ministar obrane Ahn Gyu-back u četvrtak je rekao da Seul procjenjuje kako Sjeverna Koreja ima između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava te da vjeruje da je Pjongjang zainteresiran za Trumpove pokušaje obnove dijaloga.

Ahn je odbio odgovoriti na pitanje zna li Južna Koreja za eventualne zakulisne razgovore Washingtona i Pjongjanga o mogućem susretu.

Naglasio je i da se Trumpova procjena o 57 komada nuklearnog oružja razlikuje od procjene južnokorejskih vlasti.

Američka vlada ne objavljuje službenu javnu procjenu veličine sjevernokorejskog nuklearnog arsenala. Izvješće američke Kongresne istraživačke službe iz 2025. pozvalo se na procjene neovisnih stručnjaka prema kojima je Pjongjang proizveo dovoljno fisijskog materijala za do 90 bojevih glava, ali ih je možda sastavio oko 50.

Stockholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja (SIPRI) u lipnju je procijenio da je Sjeverna Koreja možda sastavila oko 60 nuklearnih bojevih glava te da raspolaže materijalom za proizvodnju još najmanje 30.

Trump se s Kimom sastao nekoliko puta 2018. i 2019., ali su diplomatski pregovori propali zbog američkih zahtjeva da Sjeverna Koreja odustane od nuklearnog oružja. U svom drugom predsjedničkom mandatu Trump pokušava ponovno oživiti dijalog s Pjongjangom.