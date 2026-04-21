Trump se žesti: Ne želim produljiti prekid vatre s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak u intervjuu za CNBC da ne želi produljiti prekid vatre s Iranom, dan uoči isteka dvotjednog prekida vatre.

"Ne želim to učiniti. Nemamo toliko vremena", rekao je Trump, upitan o mogućnosti produljenja primirja.

Trump je u objavi na mreži Truth Social u utorak optužio Iran za brojna kršenja primirja.

"Iran je više puta prekršio prekid vatre!" napisao je američki predsjednik.

Washington je ranije izrazio uvjerenost da će se razgovori s Iranom u Pakistanu nastaviti, dok je visoki iranski dužnosnik kazao da Teheran još razmatra sudjelovanje.

S obzirom na to da su izgledi za daljnje mirovne pregovore još uvijek neizvjesni, Trump je rekao da će SAD nastaviti napade na Iran ako se uskoro ne postigne dogovor s Teheranom.

"Spremni smo za akciju. Mislim, vojska jedva čeka krenuti", rekao je.

Pakistan je u utorak od obje zemlje zatražio da produlje dvotjedni prekid vatre, u priopćenju ministarstva vanjskih poslova.