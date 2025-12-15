Trump šokirao sramotnom objavom o ubijenom Reineru

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zgražanje javnosti nakon što je, samo dan nakon tragične smrti legendarnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele, objavio sramotnu poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Par je pronađen mrtav u svom domu u Los Angelesu u nedjelju, a policija je zbog povezanost sa zločinom u ponedjeljak privela Nicka Reinera.

Trump: 'Mučila ga je neizlječiva bolest'

Dok se svijet opraštao od autora kultnih filmova, Trump je iskoristio priliku za napad na svog dugogodišnjeg kritičara, sugerirajući da je Reiner sam kriv za svoju smrt.

"Vrlo tužna stvar dogodila se sinoć u Hollywoodu. Rob Reiner, mučeni i napaćeni, ali nekada vrlo talentirani filmski redatelj i komičar, preminuo je, zajedno sa svojom suprugom, Michele, navodno zbog bijesa koji je izazvao kod drugih kroz svoju masivnu, nepopustljivu i neizlječivu bolest poznatu kao TRUMPOV SINDROM POREMEĆAJA, ponekad nazivan TDS", napisao je Trump.

"Bio je poznat po tome što je izluđivao ljude svojom bijesnom opsesijom predsjednikom Donaldom J. Trumpom... Neka Rob i Michele počivaju u miru!", dodao je u objavi koja je šokirala mnoge.

'Najodvratnija objava ikad'

Trumpova objava odmah je izazvala lavinu kritika. Korisnici društvenih mreža nazvali su je "bolesnom", "neprimjerenom" i "podlom", a jedan je komentator napisao da je to "najodvratnija objava koju je Donald Trump ikad napisao".

"Svaki put kad pomisliš da Trump ne može niže, on potone još dublje", napisao je urednik MeidasToucha Ron Filipkowski. Novinar Ahmed Baba dodao je: "Nije mogao pokazati ni trenutak pristojnosti. On je sitan, amoralan čovjek nedostojan bilo kakve liderske pozicije".

Sućut stiže sa svih strana

Dok je Trump iskoristio tragediju za osobni napad, izrazi sućuti stizali su iz cijelog svijeta politike i Hollywooda. Bivši predsjednik Barack Obama napisao je kako su on i supruga Michelle "slomljenog srca".

"Robova postignuća dala su nam neke od najdražih priča na ekranu. Iza svega stajalo je duboko uvjerenje u dobrotu ljudi", poručio je Obama.

Reiner (78) je bio poznat po klasicima kao što su Kad je Harry sreo Sally, Malo dobrih ljudi, Ostani uz mene i Princeza nevjesta.

Policija Los Angelesa potvrdila je da slučaj istražuje kao ubojstvo. Reiner i njegova supruga pronađeni su s više ubodnih rana, a prema neslužbenim informacijama, njihov sin Nick ispitan je u vezi s njihovom smrću. Obitelj je zamolila za privatnost.