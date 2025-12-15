Obavijesti

UŽAS U HOLLYWOODU

Smrt Roba Reinera i supruge je potresla cijeli svijet. Oglasila se njegova kći iz prvog braka...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
14
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Kći Romy pronašla je mrtve redatelja Rob Reiner (78) i njegovu suprugu Michele (68) u njihovom domu u Los Angelesu, ozlijeđene ubodima nožem

Hollywood je u šoku nakon što su redatelj Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele Reiner (68) pronađeni mrtvi u svom domu u Los Angelesu. Tijela bračnog para, koja su imala ozljede od uboda nožem, otkrila je njihova kći Romy

Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi' 01:00
Tko je bio Rob Reiner: Režirao je čuvene hitove 'Kad je Harry sreo Sally' i 'Malo dobrih ljudi' | Video: 24sata/reuters

Policija je u nedjelju navečer potvrdila identitet preminulih, a prema navodima izvora, njihov sin Nick dovodi se u vezu s tragedijom, piše People.

Los Angeles: Sve?ana premijera filma Flipped
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Prva se o stravičnom događaju oglasila Robova kći iz prvog braka, Tracy Reiner. 

TRAGEDIJA U HOLLYWOODU Glumci i političari opraštaju se od Roba Reinera: 'Bio je jedan od najvećih, veliki je ovo šok'
- Dolazim iz najbolje obitelji ikada. Ne znam što da kažem. U šoku sam - izjavila je kći preminulih za NBC News.

1997 National Medal of Arts Dinner Arrivals
Foto: Ron Sachs

Rob Reiner bio je jedan od najpoznatijih holivudskih redatelja, a široj publici ostao je zapamćen po filmu 'Kad je Harry sreo Sally', na setu kojeg je upoznao svoju suprugu Michele. Njihova ljubavna priča bila je dugogodišnja i nadahnjujuća.

FILMSKA PRIČA Reinerova ljubav promijenila je Hollywood: Kako je Michele utjecala na kraj kultnog filma
Los Angeles: TCM Classic Film Festival, 30 godina prikazivanja filma "When Harry Met Sally"
Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Cijela zajednica i obožavatelji sada prate istragu ovog strašnog incidenta, dok obitelj pokušava doći k sebi nakon tragedije koja ih je zadesila.

