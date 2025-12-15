Kći Romy pronašla je mrtve redatelja Rob Reiner (78) i njegovu suprugu Michele (68) u njihovom domu u Los Angelesu, ozlijeđene ubodima nožem
Smrt Roba Reinera i supruge je potresla cijeli svijet. Oglasila se njegova kći iz prvog braka...
Hollywood je u šoku nakon što su redatelj Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele Reiner (68) pronađeni mrtvi u svom domu u Los Angelesu. Tijela bračnog para, koja su imala ozljede od uboda nožem, otkrila je njihova kći Romy.
Policija je u nedjelju navečer potvrdila identitet preminulih, a prema navodima izvora, njihov sin Nick dovodi se u vezu s tragedijom, piše People.
Prva se o stravičnom događaju oglasila Robova kći iz prvog braka, Tracy Reiner.
- Dolazim iz najbolje obitelji ikada. Ne znam što da kažem. U šoku sam - izjavila je kći preminulih za NBC News.
Rob Reiner bio je jedan od najpoznatijih holivudskih redatelja, a široj publici ostao je zapamćen po filmu 'Kad je Harry sreo Sally', na setu kojeg je upoznao svoju suprugu Michele. Njihova ljubavna priča bila je dugogodišnja i nadahnjujuća.
Cijela zajednica i obožavatelji sada prate istragu ovog strašnog incidenta, dok obitelj pokušava doći k sebi nakon tragedije koja ih je zadesila.
