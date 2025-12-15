Smrt Roba Reinera i supruge je potresla cijeli svijet. Oglasila se njegova kći iz prvog braka...

Hollywood je u šoku nakon što su redatelj Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele Reiner (68) pronađeni mrtvi u svom domu u Los Angelesu. Tijela bračnog para, koja su imala ozljede od uboda nožem, otkrila je njihova kći Romy.

Policija je u nedjelju navečer potvrdila identitet preminulih, a prema navodima izvora, njihov sin Nick dovodi se u vezu s tragedijom, piše People.

Prva se o stravičnom događaju oglasila Robova kći iz prvog braka, Tracy Reiner.

- Dolazim iz najbolje obitelji ikada. Ne znam što da kažem. U šoku sam - izjavila je kći preminulih za NBC News.

Rob Reiner bio je jedan od najpoznatijih holivudskih redatelja, a široj publici ostao je zapamćen po filmu 'Kad je Harry sreo Sally', na setu kojeg je upoznao svoju suprugu Michele. Njihova ljubavna priča bila je dugogodišnja i nadahnjujuća.

Cijela zajednica i obožavatelji sada prate istragu ovog strašnog incidenta, dok obitelj pokušava doći k sebi nakon tragedije koja ih je zadesila.