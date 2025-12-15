Ubio oca i majku? Uhitili sina Nicka zbog sumnje na ubojstvo Roba Reinera i supruge Michele

Nick Reiner (32), sin legendarnog holivudskog redatelja Roba Reinera, uhićen je pod sumnjom da je na smrt izbo svoje roditelje u njihovom domu u Los Angelesu, piše ABC News. Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara, odnosno oko 3,7 milijuna eura, a terete ga za dvostruko ubojstvo.

Stravičan zločin koji je potresao Hollywood dogodio se u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući u elitnoj četvrti Brentwood. Beživotna tijela slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge, fotografkinje i producentice Michele Singer Reiner, pronašla je njihova kći Romy.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Prema izvorima iz policije, prizor u kući bio je stravičan. Supružnici su imali višestruke ubodne rane, a neki mediji navode da su im bili prerezani grkljani. Hitna pomoć pozvana je oko 15:30 po lokalnom vremenu, no mogli su samo konstatirati smrt. Istražitelji su potvrdili da u kući nije bilo tragova provale, što je odmah suzilo krug potencijalnih osumnjičenika.

Kako prenosi TMZ, kći Romy navodno je policajcima odmah rekla kako sumnja da je za zločin odgovoran član obitelji kojeg je opisala kao 'opasnog'. Policija je ubrzo ispitala, a zatim i privela Nicka Reinera, koji je u ponedjeljak rano ujutro i službeno uhićen te optužen za ubojstvo.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nick Reiner godinama se borio s teškom ovisnošću o drogama, o čemu je i sam javno govorio. Njegova borba počela je još u tinejdžerskim danima, a prošao je kroz najmanje 17 programa odvikavanja. U jednom je razdoblju bio i beskućnik.

​- Bio sam beskućnik u Maineu. Bio sam beskućnik u New Jerseyju. Bio sam beskućnik u Teksasu. Provodio sam noći i tjedne na ulici. Nije bilo nimalo zabavno - ispričao je u intervjuu za časopis People 2016. godine.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Upravo je ta mučna borba bila inspiracija za poluautobiografski film "Biti Charlie" iz 2015. godine, na kojem je radio sa svojim ocem. Nick je bio jedan od scenarista, a Rob je film režirao. Proces snimanja bio je emotivno težak za cijelu obitelj.