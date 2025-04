Trump: Strani lešinari su se 50 godina bogatili na naš račun, a Europljani nas više neće 'derati'

Moji dragi Amerikanci, ovo je dan oslobođenja. Ovaj dan će zauvijek biti upamćen kao dan na koji je američka industrija ponovno rođena, rekao je američki predsjednik Donald Trump iz vrta u Bijeloj kući odakle je najavio niz carinskih mjera te potpisao povijesnu izvršnu uredbu kojom se uvode recipročne carine na zemlje diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Trump uvodi 25 posto carine na strana vozila, izvukao i tablicu: 'Uvodimo recipročne carine...' | Video: 24sata Video

- Recipročne. To znači: oni to nama – mi to njima. Vrlo jednostavno. Ne može biti jednostavnije od toga. Tko se tu može ljutiti? - rekao je Trump te naglasio da je ovo jedan od najvažnijih dana u američkoj povijesti. Uveo je carine od 10 posto na sav uvoz u Sjedinjene Američke Države pa podignuo veliki grafikon na kojemu su raspisane carinske stope za gotovo sve zemlje u svijetu.

Foto: Carlos Barria

'Europljani nas više neće 'derati''

Kini je uveo 34 posto carine, Bosni i Hercegovini 35 posto, Europskoj uniji 20 posto, Indiji 26 posto, Ujedinjenom Kraljevstvu 10 posto, Japanu 24 posto, a Australiji 10 posto.

- Europljani, s njima je jako teško trgovati. Djeluju kao da su dobri i prijateljski nastrojeni, ali užasni su prema nama. Zato, odsad će plaćati 20 posto. I, ne krivim ljude, to su sve divni ljudi, ali njihovi lideri nisu. Više nas neće “derati”. Kao ni Indija, Japan... - rekao je Trump u svom jednosatnom govoru ispred Bijele kuće.

'Oni nama pa i mi njima'

Srbija naplaćuje SAD-u carinu od 74 posto, a Trump je sada uveo recipročnu carinu od 37 posto prema Srbiji. Nekoliko zemalja naplaćuje značajno veće carine na američke proizvode. Vietnamu je uvedena carina od 46 posto, Kambodži 49 posto, Šri Lanci 44 posto, Madagaskaru 47 posto, Mjanmaru 44 posto, Laosu 48 posto. Cijeli popis država kojima je uveo carinske mjere pročitajte ovdje.

Foto: Carlos Barria

Najavio je time da će osloboditi SAD od ovisnosti o stranoj robi te dovesti Ameriku u "zlatno doba".

Trump tvrdi da su Sjedinjene Američke Države "desetljećima iskorištavane od strane prevaranata i stranih zemalja, koje su profitirale na račun američkog gospodarstva". Radnici, farmeri i obrtnici patili su zbog stranih lešinara, koji su nas iskorištavali i krali od nas, dodao je Trump.

Napao Bidena

- Naši porezni obveznici potkradani su više od 50 godina i to se više neće događati. Predugo smo gledali sa strane kako se drugo bogate na naš račun - dodao je Trump. Istaknuo je da su "najveće tržište na svijetu", pa okrivio bivšeg predsjednika Joea Bidena što se njihova prednost smanjila u posljednje četiri godine. Trump je podsjetio da je tijekom svog prvog mandata planirao uvesti reciprocitetne carine, ali da ga je u tome prekinula "loša izborna godina". Aludirao je time upravo na poraz od demokrata Bidena.

Foto: Leah Millis

Naglasio je da druge zemlje godinama namećuću neproporcionalno visoke carine na američki izvoz. Usporedio je to s prevarom. Svjetski lideri štite vlastite zemlje visokim carinama na američke proizvode, smatra Trump pa je najavio da će SAD sada učiniti isto.

- Vrijeme je da počnemo brinuti o svojoj zemlji - rekao je Trump te naglasio da će široka primjena carina obnoviti američko gospodarstvo. Vizualizirao je budućnost u kojoj će "prazne, mrtve" tvornice i "urušene hale" biti zamijenjene novim, modernim postrojenjima.

'Budućnost SAD-a gradit će američke ruke, srca i čelik'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je u SAD-u već započela transformacija kakva nikad nije viđena, i to već nakon samo dva mjeseca njegova novog mandata.

- To je nevjerojatno za gledati - naglasio je Trump pa dodao da su američki radnici i poduzeća s oduševljenjem pozdravili najavu novih carina. Kritičare, globaliste, lobiste i medije, nazvao je "lažnim vijestima" i optužio ih da su pogrešno vodili trgovinsku politiku SAD-a u posljednjih 30 godina.

Foto: Carlos Barria

Budućnost Amerike gradit će američke ruke, američka srca i američki čelik. Bog vas blagoslovio i bog blagoslovio Ameriku - zaključio je Trump svoj govor pa potpisao izvršne uredbe kojima se službeno uvode carine.

Kada carine stupaju na snagu?

Carina od 25 posto na sva vozila proizvedena izvan SAD-a na snagu stupa 3. travnja u 6 sati po hrvatskom vremenu.

U subotu 5. travnja na snagu stupa odluka o osnovnim carinama od 10 posto na sav uvoz iz svih zemalja, a na snagu stupa u 06.01 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Četiri dana kasnije, u 06.01 sati po hrvatskom vremenu, na snagu stupa primjena viših, recipročnih carinskih stopa za zemlje koje Trump smatra najgorim prekršiteljima u trgovinskim odnosima sa SAD-om.