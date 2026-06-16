Trump tvrdi da je Hormuški tjesnac siguran, brodarske tvrtke: 'Ne vjerujemo mu!'

Rat u Iranu, koji je započeo američko-izraelskim napadima 28. veljače, uglavnom je zaustavio promet u pomorskom prolazu ključnom za petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, ali i za proizvode poput aluminija i gnojiva. Mitsui O.S.K., jedna od tri velike brodarske tvrtke u Japanu, posjeduje preko 900 plovila, uključujući brodove za rasuti teret, tankere i trajekte.

"Ono što će morati biti spremno nije tek puki sporazum između relevantnih država, već on mora biti materijalan i preveden u stvarne situacije u Hormuškom tjesnacu kako bi brodovi komotno mogli prolaziti", rekao je direktor tvrtke Jotaro Tamura za FT prije nego što je američki predsjednik Donald Trump najavio sporazum o kraju rata u Iranu.

"S obzirom na iskustva proteklih nekoliko mjeseci, mislim da je razumno pretpostaviti da će to potrajati najmanje par tjedana ako ne i mjesec dana", rekao je Tamura za novine.

Tvrtka nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom.

Sporazum između Washingtona i Teherana koji se finalizira nije promijenio Tamurin stav, prema izvješću FT-a.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kazao da brodovi koji prevoze naftu počinju napuštati tjesnac njegovim južnim dijelom "koji je potpuno siguran".