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Iran odbio Trumpovu ponudu. Izrael se sprema za udare

Piše Filip Sulimanec,
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Iran odbio Trumpovu ponudu. Izrael se sprema za udare
Foto: Telegram

Iran je zatvorio zračni prostor, a to je svaki put do sada značilo da slijede udari na Izrael

Iran je odbio  financijsku ponudu Sjedinjenih Američkih Država da ne odgovori na izraelske napade na Bejrut i namjerava uskoro odgovoriti na izraelski napad na Bejrut, piše Times of Israel.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ulaže intenzivne napore kako bi spriječila potencijalni napad, dok u nadolazećim satima nastoji potpisati sporazum s Iranom. 

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Iran još uvijek razmatra poticaje koje su Sjedinjene Države ponudile kako ne bi napao Izrael kao odgovor na njegov raniji napad na Bejrut, ali najviše iransko tijelo za nacionalnu sigurnost upozorava da je odgovor „neizbježan”, nakon izraelskog napada čija je meta bio Teheranov saveznik Hezbollah u južnim predgrađima Bejruta.

Iran je zatvorio zračni prostor, a to je svaki put do sada značilo da slijede udari na Izrael.

Foto: Telegram

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