Trump tvrdi da se operacije u Iranu privode kraju: 'Odlično je'

Američki predsjednik Donald Trump je rekao u utorak da se vojne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Iranu "privode kraju". "Ide nam odlično", kazao je Trump u intervjuu za NBC News. "I to se privodi kraju". Američki ministar obrane Pete ​Hegseth je ranije u utorak rekao da će nekoliko sljedećih dana na Bliskom istoku biti odlučujući i upozorio Teheran da će se sukob intenzivirati ako se ne postigne dogovor. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je u utorak izjavo da prima izravne poruke posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa, no da one ne predstavljaju "pregovore", citirala ga je katarska televizija Al Jazeera.

Poruke uključuju prijetnje ili stavove razmijenjene preko "prijatelja", dodao je.

Papa Lav je u utorak pozvao Trumpa da pronađe "izlaz" iz rata, što predstavlja rijedak izravan apel poglavara Katoličke crkve upućen nekom predsjedniku.

"Nadam se da traži način da smanji količinu nasilja", rekao je Papa novinarima pred svojom rezidencijom blizu Rima.