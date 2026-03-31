Nafta opet divlja: Zbog krize u Zaljevu cijene naglo rastu

Cijene nafte poskočile su u utorak na londonskom tržištu iznad 119 dolara, u raskoraku s blažim poskupljenjem u SAD-u, nakon poruke iz Washingtona koja je skicirala upućenost Europe na opskrbu energentima iz regije Perzijskog zaljeva. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 6,32 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 119,10 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,93 dolara i stajao je 104,81 dolar. Trgovce su u utorak uznemirile nove poruke iz Washingtona o Hormuškom tjesnacu koje su se pretočile u razliku u rastu cijena na londonskom i na američkom tržištu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je europskim zemljama u potrazi za ponajprije mlaznim gorivom da ga "kupuju od SAD-a" ili da "same zauzmu Hormuški tjesnac".

"(...) SAD vam više neće pomagati, kao što ni vi niste pomogli nama", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, nezadovoljan odgovorom europskih zemalja na zahtjev da sudjeluju u otvaranju Hormuškog tjesnaca za tranzit.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi iz ostalih zemalja moraju pak koordinirati prolaz s iranskom mornaricom.

Španjolska je u međuvremenu američkim vojnim zrakoplovima zabranila prolaz kroz zračni prostor, a njezin primjer slijedile su i Francuska i Italija. I Britanija je bila meta Trumpove kritike, zato što, kako je naveo američki predsjednik, nije pomogla SAD-u u svrgavanju vlasti u Teheranu.

Europska komisija upozorila je članice EU-a da budu spremne za dugotrajne poremećaje u opskrbi u prvom redu mlaznim gorivom i dizelom, što je bio dodatni poticaj cijenama nafte na londonskom tržištu, ali i destilata vezanih za Atlantski bazen i za međunarodna tržišta prijevoza tereta.

EU je u međuvremenu uveo sankcije na uvoz ruske nafte, uz iznimku za Mađarsku i Slovačku.

Na londonskom se tržištu uglavnom trguje naftom koja se prevozi morem, a američkom pak uglavnom naftom koja se doprema kopnom i proizvodi u samom SAD-u pa je i doprema kratkoročno znatno manje izložena problemima u logistici u Hormuškom tjesnacu.

Teheran je u međuvremenu naznačio da će uskoro formalizirati kontrolu nad tjesnacem.

Iranski parlament usvojio je prijedlog zakona koji predviđa sigurnosne aranžmane u plovidbi tjesnacem i "financijske okvire", uključujući sustav naplate naknada, i to u iranskim rijalima, objavio je predsjednik parlamentarnog odbora za sigurnost Modžtaba Zarei, prema izvješću iranskih novinskih agencija Fars i Tasnim.

Tranzit bi po tom prijedlogu bio zabranjen brodovima povezanim sa SAD-om i s Izraelom. Brodovi zemalja koje su Iranu jednostrano uvele sakcije mogu pak računati na ograničenja, naveo je Zarei.

Središnju ulogu u novom sustavu trebala bi igrati iranska vojska, a iranski dužnosnik naglasio je i da se Teheran pri izradi pravnog okvira za upravljanje tjesnacem koordinira s Omanom.

Naknada za tranzit ili selektivni pristup Hormuzu zadržali bi u cijenama nafte dodatak na rizik jer prolaz brodova može u kratkom roku biti zabranjen, a viši troškovi osiguranja i prijevoza podići će cijene isporuka čak i ako tjesnac ne bude potpuno zatvoren, objašnjavaju Warren Pattersson i Ewa Manthay.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio jeftiniji za 99 centi i stajao je 117,12 dolara.