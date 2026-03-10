Obavijesti

ZAPRIJETIO IRANU

Trump tvrdi: Uništili smo 10 iranskih brodova za polaganje mina u Hormuškom tjesnacu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters/Centcom

Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac kroz koji inače prolazi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina

Admiral

Američka vojska pogodila je i "potpuno uništila" deset iranskih brodova za polaganje mina, rekao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da sve mine koje je Iran postavio u Hormuškom tjesnacu mora odmah ukloniti. "Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Hormuškom tjesnacu, a nemamo izvješća o tome, želimo da se one uklone odmah", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Rekao je da će se Teheran, ako to ne učini, suočiti s vojnim posljedicama, bez navođenja detalja.

Foto: Truth Social/Donald Trump

"S druge strane, ako uklone ono što je možda postavljeno, to će biti divovski korak u pravom smjeru", dodao je Trump.

Pentagon je ranije u utorak rekao da napada iranske brodove za postavljanje mina i skladišta mina.

Američko-izraelski rat protiv Irana i odmazda Teherana zaustavili su promet kroz Hormuški tjesnac kroz koji inače prolazi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

