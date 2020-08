Trump: 'U Bidenovoj Americi nitko neće biti siguran'

Joe Biden nije spasitelj američke duše, on je razarač američkih poslova, a i američke veličine ako mu se pruži prilika, poručio je Trump ispred Bijele kuće

<p>Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer je prilikom prihvaćanja nominacije za nadolazeće izbore demokrate i njihovog predsjedničkog kandidata Joea Bidena prikazao kao radikale i socijaliste koji žele uništiti Ameriku i čija bi vlast donijela nesigurnost i ekonomsku propast.</p><p>„U Bidenovoj Americi nitko neće biti siguran“, rekao je Trump u govoru kojim je drugog dana republikanske nacionalne konvencije „sa zahvalnošću i neograničenim optimizmom“ prihvatio nominaciju svoje stranke za izbore 3. studenoga. </p><p>Ta se poruka poklopila s dosadašnjim diskursom predsjednika i drugih govornika na konvenciji koji su pričali o vraćanju zakona i reda na ulice Sjedinjenih Država na kojima od kraja svibnja traju prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti. </p><p>Trumpov govor trajao je gotovo 70 minuta, što ga čini daleko najdužim u povijesti njegove stranke, te je uključivao odvažne izjave poput one da je on najbolji predsjednik za Afroamerikance od republikanca Abrahama Lincolna pod čijim mandatom je ukinuto ropstvo. </p><p>U svom je obraćanju hvalio svoje poteze u četiri godine mandata, spomenuvši porezne rezove, suprotstavljanje Kini, izlazak iz „štetnog“ Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, izgradnju zida na granici s Meksikom, zahtjev za većim izdvajanjima za NATO i izmjenu sporazuma NAFTA-e te suprotstavljanje farmaceutskim korporacijama „kako bi snizio cijene lijekova“. </p><p>Govor je održao na južnom travnjaku Bijele kuće, što je ranije naišlo na kritike jer se državno imanje koristi za privatnu kampanju. </p><p>Usprkos pandemiji koronavirusa, aktualnog predsjednika uživo je slušalo nekoliko stotina ljudi, sjedeći blizu jedni drugima bez maski i rukujući se.</p><p>Trump je u govoru hvalio i svoje upravljanje koronavirusom, inzistirajući da je djelovao brzo i spasio živote. </p><p>„Porazit ćemo virus i pandemiju, i izaći jači nego ikada prije“, kazao je Trump, najavivši da će cjepivo biti spremno do kraja godine. U SAD-u je od covida-19 preminulo oko 180 tisuća ljudi, čime je ta država najpogođenija na svijetu po ukupnoj brojci i broju umrlih na 100 tisuća stanovnika. </p><p>Iako su republikanci najavljivali konvenciju s pozitivnim porukama, Trump je žestoko napao svog protukandidata na „najvažnijim izborima u povijesti SAD-a“.</p><p>„Joe Biden nije spasitelj američke duše, on je razarač američkih poslova, a i američke veličine ako mu se pruži prilika“, poručio je. </p><p>„Bidenova agenda je 'proizvedeno u Kini'. Moja agenda je 'proizvedeno u SAD-u'“, kazao je Trump i obećao zaustavljanje dobavnih lanaca iz Kine: „Vraćamo ih doma“. </p><p>Republikanac je potencijalno Bidenovo predsjedništvo prikazao kao vrijeme u kojem se kućanstvima oduzima oružje, liberalna politika je nametnuta na silu, slobodan govor ukinut, a socijalizam postaje dominantna ekonomska ideologija.</p><p>Demokrate je nazvao „radikalnim pokretom koji želi u potpunosti uništiti Ameriku“. </p><p>„Kako demokrati žele voditi državu kad provode toliko vremena uništavajući ju?“, pitao je republikanski čelnik, dodavši kako njegovi politički protivnici ne vide SAD kao „najslobodniju“ i „najpravedniju“ državu na svijetu nego kao „pokvarenu naciju koja mora odgovarati za svoje grijehe“. </p><p>Njegov protukandidat, 77-godišnji Joe Biden, u američkoj politici je gotovo pet desetljeća, a na demokratskim predizborima se suprotstavio kandidatima lijevog krila stranke koji zagovaraju demokratski socijalizam. </p><p>Trump se osvrnuo i na nemire na ulicama potaknute policijskom brutalnošću nad afroameričkim građanima, poručivši kako republikanci osuđuje kaos na ulicama, nasilje, palež i krađu.</p><p>Tijekom prošlog vikenda prosvjedi su ponovno eskalirali nakon što je policija u Wisconsinu sedam puta pucala u leđa Afroamerikanca koji je izlazio iz automobila.</p><p>Dva dana kasnije u gradu Kenoshi u istoj saveznoj državi održali su se prosvjedi na kojima je 17-godišnjak ubio dvoje ljudi. </p><p>„On želi još nasilja, ne manje“, rekao je Biden u razgovoru za televiziju MSNBC o svom protukandidatu. </p><p>„Dodaje ulje na vatru“. </p><p>I dok Trump naglašava kako su najveći nemiri izbili u gradovima kojima vladaju demokrati, spomenuvši u svom govoru i Kenoshu, Biden ističe da se nasilje događa u vrijeme Trumpovog mandata i pita se kako bi njegov drugi mandat doveo do drugačijih rezultata“. </p><p>U četiri dana konvencije Trumpa je hvalio niz istaknutih republikanaca, kao i članovi njegove obitelji. U četvrtak je to učinila i njegova kći Ivanka, zaposlena u Bijeloj kući kao njegova savjetnica. </p><p>Ona je pokušala omekšati dojam o njezinom ocu, prikazavši ga kao oca punog ljubavi i djeda koji iza kulisa stalno govori o američkoj radnoj klasi i spreman se suprotstaviti eliti u Washingtonu. </p><p>Trumpovo obraćanje završilo je vatrometom nad obližnjim Washington Monumentom, čime je konvencija imala moćan završni čin, u kontrastu s onom demokrata koja se zbog koronavirusa održala videolinkom.</p>