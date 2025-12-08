Trump u strategiji sigurnosti izostavio Sjevernu Koreju

U novom planu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za globalnu sigurnost više ne stoji denuklearizacija Sjeverne Koreje, što je potaknulo nagađanja da Washington nastoji povećati šanse za diplomatski napredak s Pjongjangom u 2026. Cilj okončanja sjevernokorejske nuklearne prijetnje bio je konstanta u Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji svakog američkog predsjednika od pojave nuklearnog programa Pjongjanga 2003., ali tog cilja u najnovijem dokumentu od petka nema, što mnogi smatraju upadljivim.

Izostavljanje spomena Sjeverne Koreje i njezina ubrzanog programa razvoja nuklearnog oružja, posebice balističkih projektila koji mogu pogoditi kopneni dio SAD-a, potiče očekivanja potencijalnog oživljavanja razgovora između Trumpa i Kim Jong-una, koji su posljednji put održani 2019. godine.

Pokretanje videa... 04:06 Sjeverna Koreja: Završena izgradnja turističke zone | Video: 24sata/Reuters

Trump je već spominjao svoju spremnost da sjedne sa sjevernokorejskim vođom na "proaktivan" način, što ukazuje na to da "želi nešto učiniti, poduzeti neke akcije", rekao je Hong Min iz Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.

„A također mislim da postoji određeni stupanj svjesne namjere, da denuklearizaciju... zaista ne treba ovdje spominjati“, rekao je Hong, stručnjak za strateško razmišljanje Pjongjanga.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

U Trumpovom prethodnom sigurnosnom planu izdanom tijekom njegova prvog mandata 2017. godine, Sjeverna Koreja spomenuta je 16 puta kao prijetnja „našoj domovini“ i odmetnička država koja bi mogla „upotrijebiti nuklearno oružje protiv Sjedinjenih Država“.

Ovogodišnji dokument iznosi Trumpovu viziju „fleksibilnog realizma“, koja se usredotočuje na obuzdavanje sukoba s Kinom oko Tajvana jačanjem vojne moći njezinih saveznika u Aziji, prvenstveno Južne Koreje i Japana.

Što misli Kim Jong Un?

I Južna Koreja i Sjedinjene Države u ponedjeljak su porekle da je došlo do promjene politike prema Sjevernoj Koreji, naglašavajući da je denuklearizacija i dalje cilj. Ipak, Kim je jasno dao do znanja da pitanje hoće li se vratiti na razgovore ovisi o njihovoj prirodi te da bi se on i Trump morali sastati kao ravnopravni čelnici nuklearnih država.

„Koncept 'denuklearizacije' već je izgubio svoje značenje. Postali smo nuklearna država“, rekao je Kim parlamentu u rujnu. „Kažem da je 'denuklearizacija' posljednja, posljednja stvar koju mogu očekivati ​​od nas.“

„Ako Sjedinjene Države, oslobađajući se apsurdne težnje za denuklearizacijom drugih i prepoznajući stvarnost, žele istinski mirni suživot s nama, nema razloga da se s tim ne suočimo“, rekao je Kim.

Analitičari kažu da bi mirovni pregovori s Trumpom učvrstili Kimov položaj kod kuće kao svjetskog vođe i dokazali njegovom osiromašenom narodu da je ispunio obećanje koje njegov otac i djed nisu mogli ispuniti.

Njih dvojica održali su sastanke na vrhu 2018. i 2019., a onda su pregovori oko nuklearnog arsenala Pjongjanga propali.

Sjeverna Koreja je pod teškim međunarodnim sankcijama zbog tog oružja i svog programa balističkih raketa.

Sve ide u prilog razgovorima?

Od objavljivanja američkog dokumenta, Južna Koreja naglasila je da vjeruje da bi se zvijezde mogle poklopiti za ponovni početak pregovora sa Sjevernom Korejom sljedeće godine te da su signali ključnih igrača, od SAD-a do Kine i Japana, dobri.

"Ono što smo do sada učinili dalo je rezultate u smislu stvaranja pravih uvjeta za napredak mirovnog procesa na Korejskom poluotoku", rekao je u nedjelju Wi Sung-lac, južnokorejski savjetnik za nacionalnu sigurnost.

U međuvremenu, Južna Koreja tiho jača vlastitu obrambenu moć, obvezujući se na povećanje vojne potrošnje na 3,5% BDP-a do 2035. i povećanjem od 7,5% za sljedeću godinu u skladu s Trumpovim zahtjevima.

Foto: KCNA/REUTERS

Američki ministar obrane Pete Hegseth pohvalio je u subotu Južnu Koreju kao "uzornog" saveznika koji će "dobiti našu posebnu naklonost" jer je pristao "preuzeti vodeću ulogu u... konvencionalnoj obrani.

Optimistični smo da će drugi indo-pacifički saveznici slijediti taj primjer."

U razgovorima s Trumpom u listopadu, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung dobio je odobrenje za izgradnju nuklearnih podmornica uz američku pomoć u opskrbi gorivom, s obzirom na obećanje Seula da neće imati nuklearno oružje.