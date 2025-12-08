VIDEO Trumpov sin napao Zelenskog i Ukrajinu: 'Nećemo više biti idioti, kunem vam se!‘

Donald Trump Jr. u nedjelju je na Forumu u Dohi žestoko kritizirao stanje u Ukrajini, prozivajući Kijev zbog, kako tvrdi, duboko ukorijenjene korupcije. Prema pisanju Politica, najstariji sin američkog predsjednika poručio je kako bi se SAD mogao povući iz Ukrajine ako ta zemlja ne postigne mir s Rusijom.

Pokretanje videa... 02:06 Donald Trump Jr. najavio mogućnost da se SAD povuče iz mirovnih napora u Ukrajini | Video: 24sata/Reuters

Govoreći pred skupom međunarodnih dužnosnika, Trump Jr. ustvrdio je da je korupcija „paralizirala“ ukrajinske institucije te navodno potaknula rat i u Moskvi i u Kijevu. Posebno je kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji se suočava s političkim pritiscima nakon istraga koje su zahvatile neke od njegovih najbližih suradnika. Iako je šef predsjedničkog ureda Andrij Jermak podnio ostavku, Zelenski nije optužen za korupciju.

- Zelenski je zbog rata i svojeg imidža postao gotovo božanstvo, posebno za ljevicu, izvan svake kritike - rekao je Trump Jr.

Na pitanje bi li njegov otac mogao povući američku potporu Ukrajini, odgovorio je: „Mislim da bi mogao.“

Dodao je kako je nepredvidljivost predsjednika Trumpa njegova najveća prednost jer „tjera sve da se ponašaju intelektualno pošteno“.

Odnosi Washingtona i Kijeva pod Trumpovom administracijom ostali su složeni, uz česte optužbe o naklonjenosti Moskvi. Ipak, Trump Jr. je poručio kako „SAD želi mir i zaustavljanje smrti“.

Sin američkog predsjednika branio je i očevu ofenzivu protiv narkokartela, uključujući zračne napade na brodove za koje se sumnja da prevoze drogu. Istaknuo je da je prijetnja kartela „daleko veća i neposrednija“ za SAD nego rat u Ukrajini.

Trump Jr. iznio je i tvrdnje da je u Monaku uočio „50 posto luksuznih automobila s ukrajinskim tablicama“, sugerirajući da je elitni sloj pobjegao od rata i profitirao, dok su „seljačku klasu“ ostavili da ratuje. Britanski Guardian napominje kako nije ponudio dokaze za svoje navode niti je jasno kako je mogao identificirati vlasnike vozila samo prema registracijama.

Govoreći o mogućoj trećoj predsjedničkoj kandidaturi svog oca, što ustav ne dopušta, Trump Jr. se nasmijao i rekao: „Vidjet ćemo što će se dogoditi“, ocijenivši da sam spomen takve ideje „izluđuje ljevicu“. Također se obvezao da „SAD više neće biti idiot s čekovnom knjižicom“.

Trumpove optužbe o korupciji vjerojatno će izazvati nezadovoljstvo među pristašama Ukrajine i demokratima, koji obitelj Trump često optužuju za vlastite financijske interese. Obitelj Trump širi svoje poslovne projekte u Kataru, uključujući planove za luksuzni golf resort, dok je pozornost privukla i donacija luksuznog Boeinga 747 koji će biti prenamijenjen za novi Air Force One.

Trump Jr., koji je u Dohi nastupio zajedno s poslovnim partnerom Omeedom Malikom, nije isključio ni vlastitu političku ambiciju, poručivši: „Možda jednog dana.“